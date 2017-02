Un gol solitari de Rafa dóna tres punts d'or al Gironella davant el Bellavista

Des que ha començat la segona volta, el Gironella encara no sap què es perdre, però fins ahir tampoc no sabia què era guanyar. Ho va aconseguir gràcies a un gol solitari de Rafa a mitjan segona meitat després d'un primer intent fallit d'Èric Santmartí. Prèviament, al minut 17 de la primera meitat, els visitants es van quedar amb 10 homes per l'expulsió d'Alex Paredes després d'una falta sobre Pau Ragués.

El partit va començar amb els dos equips temptejant-se i amb els locals molt erràtics en la sortida de pilota. Arran de dues pèrdues en la construcció, els visitants van tenir les primeres ocasions, però no van estar encertats de cara a porteria. Els locals es van anar entonant i després d'una bona passada a l'espai, Pau Ragués va superar la sortida del porter Palacio i, quan es disposava a fer el primer gol del partit, Paredes el va agafar. L'àrbitre va assenyalar la falta i el va expulsar.

Els locals tenien molt la possessió, però no van gaudir de grans ocasions per avançar-se en el marcador. Les preses de decisió dolentes o precipitades feien que les jugades no arribessin a bon port i els visitants, tot i jugar amb 10, estaven còmodes sobre el terreny de joc, tot i que no els durava la pilota i sortien al contraatac amb pocs homes. Les dues úniques ocasions dels locals van ser del mateix home, Manel Uribe. Es va arribar al descans amb els visitants molt enfadats i amb un partit que estava destacant més per brut que no pas pel joc que estaven desenvolupant els dos equips.

A la represa, la tònica no va variar i es va mantenir al llarg de tot el partit. Els visitants intentaven estar ben col·locats en defensa per no patir i intentar aprofitar alguna de les jugades a pilota parada per fer perill, però no va ser així fins als minuts finals. Abans, Rafa va tenir-ne la primera, però el seu xut va marxar massa creuat. A la segona, això no obstant, el davanter no va perdonar i va seguir la seva gran ratxa golejadora. Rafa va aprofitar una assistència en semi-error d'Èric Santmartí i va enviar la pilota al fons de la xarxa. D'aquí fins al final, els locals no en van tenir cap de gaire clara per sentenciar. Per als visitants, al minut 88 va arribar la més clara. Després d'una centrada lateral, Resina va aconseguir rematar a dins l'àrea, però va marxar fora de poc.