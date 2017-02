L'Artés aprofita l'encert en el tir per batre el Badalonès

El Club Bàsquet Artés va aconseguir una nova victòria a la seva pista, en aquesta ocasió davant el Badalonès, al qual es va imposar per un resultat final de 83-71. Amb aquest triomf els bagencs, que van tornar a jugar al pavelló d'Artés després de les obres al parquet que els van obligar a traslladar-se a Avinyó, es mantenen a la quarta posició de la classificació del grup 1 de Copa Catalunya, només per darrere el Sant Josep de Badalona, el Mataró i el Vic.

En els primers deu minuts del matx hi va haver molta igualtat entre les dues formacions, que s'anaven intercanviant cistelles de forma constant. Es va arribar al final amb un punt de marge pels jugadors artesencs, que van estar molt encertats en el llançament durant tot el partit (20-19). En el segon període el conjunt dirigit per Toni Manyosas va fer un gran joc vistós i col·lectiu. Aquest fet, juntament amb un gran treball en defensa, va permetre els bagencs obrir forat i agafar onze punts de marge a la mitja part de l'enfrontament (39-28).

En el tercer quart els jugadors visitants van sortir a la pista amb molta força i es van situar només sis punts per sota en l'electrònic, i això va provocar un moment de dubtes a la banqueta local. Tot i això, aquests es van refer ràpidament i van entrar als deu darrers minuts del matx amb tretze punts d'avantatge (61-48). En aquests, els bagencs es van mostrar molt sòlids i no van patir en cap moment per mantenir la renda fins al final i endur-se una nova victòria, l'onzena de la temporada. En la propera jornada, el CB Artés visitarà la pista d'un dels conjunts de la zona baixa de la taula classificatòria, el Sant Quirze. El matx es posarà en marxa el proper diumenge 19 de febrer a partir de les cinc de la tarda.