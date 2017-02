Un penal amb expulsió de Moha limita el Manresa en un partit que tenia a favor

Era el minut 38 de la primera part quan es va produir la jugada clau del partit entre el Manresa i el Sant Cugat. Una falta dins l'àrea castigada amb penal i amb la corresponent targeta vermella per al jugador blanc-i-vermell. En aquell moment, els manresans dominaven en el marcador per 2 a 1 després d'haver remuntat un gol afortunat dels visitants al minut 5. El 2 a 2 aconseguit pels vallesans, havent convertit la pena màxima, va ser el resultat al final dels 90 minuts, que no va satisfer ningú, encara menys els manresans, en posició de descens.

Els dos equips arribaven al partit coneixedors de la importància dels tres punts que hi havia en joc, en la seva lluita per la permanència. No va tardar a moure's el marcador. Al minut 5, una falta directa llançada per Didi la va pentinar enrere Lucho, que estava situat a la tanca defensiva, amb la dissort que la pilota es va enverinar i va canviar la trajectòria, cosa que va enganyar el porter Roman.

El 0 a 1 va fer reaccionar el Manresa. Al minut 8 ho va provar Bernat amb un xut llunyà que va estar a punt de sorprendre Juanmi. El Sant Cugat no renunciava a l'atac i al minut 19, el central Palma va rematar de cap a fora des del primer pal una centrada de Didi. No va tardar a aparèixer el davanter del Manresa Samy. Al minut 22, el jugador francès del Manresa va fer una bona acció individual amb amb un xut que va aturar Juanmi en primera instància; la pilota va anar als peus de Lluís Clop, però la seva rematada va topar amb un defensor visitant i, encara dins de la mateixa jugada, Solernou va poder marcar, però de nou Juanmi va intervenir. Al minut 26, un bon llançament de falta de Lucho es va convertir en l'empat, amb la col·laboració del pal i del mateix porter Juanmi. I tres minuts després, Samy va recollir una bona assistència en profunditat de Bernat per encarar el porter i, després de driblar-lo, va marcar el 2 a 1. L'alegria no va durar gaire en el bàndol local amb l'acció del penal i de l'expulsió de Moha.

Amb el 2 a 2 es va arribar al descans. A la represa, tot i jugar amb deu homes, el Manresa va portar la iniciativa. Al minut 59, nova assistència de Bernat a Samy pel centre, però amb avantatge per al porter Juanmi. I al 66, Bernat mateix va estar a punt de marcar, però la seva rematada dins de l'àrea va topar amb el pal i després va anar a les mans de Juanmi. I el que són les coses, pràcticament amb el temps exhaurit, la millor ocasió la van tenir els visitants. Va ser una acció de contraatac que va deixar Ramon sol dins de l'àrea petita; la rematada, a porteria buida, va anar incomprensiblement –per sort per al Manresa– als núvols.