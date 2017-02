PSG-Barça: una rivalitat moderna a Europa

Barça i PSG jugaran els vuitens de final de la Champions League 2016-2017 en un duel que s'ha convertit en tot un clàssic durant els últims anys. Blaugranes i parisencs es veuran les cares per quarta vegada en cinc temporades. Una nova rivalitat moderna a Europa. El balanç és favorable als catalans, que s'han imposat en totes les eliminatòries directes. En l'històric entre els dos clubs, s'han trobat en nou ocasions. De Cruyff a Messi, passant per Ronaldo.

El conjunt de Luis Enrique arriba llançat a la cita, ja que tot i no oferir un bon joc en el seu tradicional tracte amb la pilota, ha arribat a la final de la Copa del Rei i ha vençut els seus dos últims compromisos domèstics. Els francesos, amb Unai Emery a la banqueta, volen capgirar la moneda i eliminar d'una vegada per totes a la seva bèstia negre. Tot i no haver començat bé la temporada, el PSG ha revifat i ha guanyat els seus quatre últims partits.

L'historial entre els dos conjunts comença a la dècada dels noranta. El primer enfrontament va ser amb Johan Cruyff a la banqueta i és l'últim precedent negatiu. A la temporada 1994-1995 el Barça va caure eliminat als quarts de final de la Copa d'Europa després d'empatar a 1 al Camp Nou i de perdre per 2-1 a París.

La temporada 1996-1997 la tendència va canviar. En una final de Recopa molt recordada pels aficionats culers, el Barça va aixecar el trofeu gràcies a un gol de Ronaldo de penal. Després de la final de Rotterdam, PSG i Barça van tardar anys a tornar a veure's les cares.

El primer precedent de la nova era blaugrana va ser amb Tito Vilanova a la banqueta del Barça. La temporada 2012-2013 els dos clubs es van trobar als quarts de final de la màxima competició continental. L'anada al Parc dels Prínceps va acabar amb empat a dos gols i la tornada al Camp Nou també va acabar amb taules, aquest cop amb el resultat d'empat a un gol. El valor doble dols gols a camp contrari va fer que el conjunt català avances a les semifinals.

El següent xoc entre parisencs i barcelonins va ser la temporada 2014-2015, ja amb el tècnic actual del Barça a la banqueta. Els de Luis Enrique es van creuar amb el PSG a la lligueta de la Champions. Sense tanta tensió com en una eliminatòria, el Barça va perdre per 3-2 a la capital francesa i va vèncer per 3 gols a un al Camp Nou.

Aquella no seria la última vegada que es veurien durant la mateixa temporada. Als quarts de final de la mateixa competició, els seus camins es van tornar a trobar. Al partit d'anada, el Barça va deixar l'eliminatòria gairebé sentenciada amb un clar triomf per 1 gol a 3. Ja de tornada a Catalunya, el conjunt català va demostrar la seva superioritat amb un victòria clara per 2 gols a 0.

Aquest cop, el xoc de trens és inevitable. Tot i haver perdut a la seva gran estrella, Zlatan Ibrahimovic, el PSG s'ha reforçat molt bé en aquest mercat d'hivern i posarà les coses difícils al Barça. Amb l'experiència acumulada amb les derrotes dels últims anys, els d'Emery intentaran destronar un dels màxims candidats a la Champions. El Barça, amb la pólvora del trident com a màxim exponent, té el factor camp a favor i intentarà treure un bon resultat de terres franceses per sentenciar al Camp Nou amb l'alè dels seus aficionats com a factor determinant.