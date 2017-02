El Sallent no té el millor dia i cedeix el matx al camp d'un Roda de Ter penúltim

Un Sallent amb moltes baixes es va veure sorprès al camp del penúltim classificat, el Roda de Ter.

Els sallentins van tenir el control del joc a la primera part, tot i que, cap al final, les accions directes dels locals van començar a causar algun ensurt a la defensa sallentina. Els visitant van tenir una bona ocasió al primer temps als peus de Dawid Skowron després de rebre una bona assistència de Xavier Boltor. El rebuig de la rematada encara va anar als peus de Roca, però li van xiular falta en atac.

A la represa, al minut 57 seria expulsat per doble amonestació Albert Roca, i el Sallent quedava amb deu homes. Al 59, es va avançar Casasampera per al Roda de Ter (1-0). Al minut 74 una bona rematada de Pla va servir per empatar. Amb l'1 a 1 va ser xiulat un inexistent fora de joc a Yuti, quan aquest encarava el porter. I el que són les coses, pocs després, Yeison va fer el 2 a 1 definitiu.