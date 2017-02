El Santfeliuenc, nova víctima del bon joc del Martorell Inovyn

El Martorell Inovyn va aconseguir una nova victòria a domicili, en aquesta ocasió a la complicada pista del Santfeliuenc, en la qual es va imposar per un resultat contundent de 66-90. D'aquesta manera, el sisè triomf consecutiu dels martorellencs els permet seguir, una jornada més, en el coliderat del grup C-A de la Lliga EBA juntament amb el Flanigan Calvià, ja que el Made In Menorca va caure a la pista del JAC Sants (73-66).

En un partit en la qual el club local celebrava els 90 anys d'existència, els jugadors dirigits per Adrià Alonso van sortir a totes i no van donar cap possibilitat als de Sant Feliu de Llobregat. Al final del primer quart, els del Baix Llobregat Nord ja manaven per divuit punts de diferència (6-24). En el segon període, els visitants es van mostrar molt regulars en el seu joc i van continuar ampliant la diferència en el marcador, que a la mitja part de l'enfrontament reflectia un contundent 16-45.

En la segona meitat, el Santfeliuenc va millorar l'encert en el llançament, però l'equip d'Alonso seguia controlant el ritme. Es va arribar al final del tercer quart amb el matx totalment sentenciat (43-69). En els deu darrers minuts del matx els martorellencs no es van relaxar i van seguir a un alt nivell de joc per tal de confirmar la victòria. En la propera jornada, el Martorell Inovyn rebrà a la seva pista el Sant Nicolau de Sabadell, un equip situat a la part baixa de la taula classificatòria. El matx es posarà en marxa el proper diumenge 19 de febrer a partir de dos quarts d'una del migdia.