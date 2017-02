El bagenc Francesc Hernández és el brillant subcampió en el català d'artístic

El barceloní Xavier Fonellosa va sumar un nou títol de campió de Catalunya en la disciplina de billar artístic en la competició que es va disputar a les instal·lacions del Club Billar Manresa, ubicades al carrer dels Dipòsits Vells. Fonellosa va superar a la gran final el jugador del club amfitrió Francesc Hernández, que va sorprendre tothom amb el seu alt nivell de joc i va aconseguir una meritòria segona posició.

La competició va reunir un total de sis jugadors, i en la primera fase tots van haver de fer cinquanta figures i intentar sumar el màxim de punts possibles. Després d'aquesta ronda, Fonellosa es va classificar primer, Jordi Oliver segon, Hernández tercer i Jaume Norberto va ser quart i va obtenir el darrer bitllet per a les semifinals del campionat.

En aquestes, Fonellosa es va desfer de Jaume Norberto per un clar 3-0, mentre que Hernández va donar la sorpresa i va batre Jordi Oliver per 3-2, en un matx que no es va decidir fins la darrera jugada de l'últim set. Segons explica el jugador manresà, «vam arribar a la darreres figures amb vuit punts de marge per mi. Ell la va completar amb èxit i es va posar dos punts al davant, però jo també la vaig fer al segon intent i això em va donar el triomf»

Ja en el partit pel títol, Hernández es va apuntar el primer set, i en el següent va mostrar molta resistència, però la superioritat de Fonellosa es va acabar imposant. En la tercera i quarta mànega ja hi va haver més diferència i Fonellosa va sentenciar davant un Hernández que estava «molt cansat, ja que no estic acostumat a jugar tantes partides seguides».

Al final del torneig, el bagenc es va mostrar molt content i sorprès del seu rendiment: «tots els meus rivals tenen uns 25 anys d'experiència, mentre que jo fa només sis anys que jugo. Tots són molt superiors, però abans del campionat he fet molts entrenaments, i això m'ha ajudat a donar la sorpresa». El proper torneig que acollirà el club bagenc serà el 14è Ciutat de Manresa, que també és el Memorial Jaume Arnau. Aquest cap de setmana es disputarà la fase prèvia, mentre que les fases finals estan programades per al cap de setmana de l'11 i 12 de març, amb els billaristes que s'hagin classificat.