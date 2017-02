El CAM classifica set equips per ser a l'estatal de cros

arxiu particular

Equip sènior femení del CAM, amb Mata, Soler, Guerrero i Gallardo arxiu particular

Un cop disputats els diferents Campionats de Catalunya de Cros, l'Avinent CA Manresa ha aconseguit classificar fins a set formacions per als Campionats d'Espanya de Cros per clubs que es disputarà el diumenge 26 de febrer a Marina d'Or. Els equips classificats són: sènior femení curt i llarg (l'entitat renunciarà al cros curt per centrar els objectius en el llarg), promesa femení, junior femení, cadet femení, juvenil masculí i cadet masculí.

Diumenge es va disputar a Caldes de Malavella el Campionat de Catalunya de Cros individual i per clubs. De l'Avinent, cal destacar els podis de Bethelhem Manzano (subcampiona cadet) i Toni Baños (subcampió de Catalunya juvenil); cinquena posició júnior del triatleta Guillem Montiel i vuitena júnior de Berta Estragués.

Quant a equips, cal destacar el subcampionat català de la formació sènior llarg femení amb Aniria Mata (13a), Meritxell Soler (14a), Ester Guerrero (15a) i Alba Gallardo (17a), així com el bronze de l'equip júnior femení capitanejat per Berta Estragués (8a), amb Mireia Via (15a), Gemma Martín (20a) i Laura Colell (24a). Brillant quarta posició de la formació juvenil amb Toni Baños (2n), Pau Noguera(11è), Pol Jorba (51è)), Ton Guitó (57è) i Eric Jané (73è). I bona cinquena posició de l'equip cadet masculí amb Miqui Riera (33è), Marc Fernández (39è), Jordi Pradell (42è), Marc Torres (65è), Jan Bayona (73è) i Enric Baños (88è).