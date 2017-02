«La meva feina a la gerència del CE Manresa serà la d'optimitzar els recursos»

L'entitat ha reaccionat a la dimissió de Kike Ledesma incorporant un altre home de la casa, Jesús Barón, que anteriorment havia fet les tasques de director i gestor esportiu i d'entrenador

Feia pràcticament dos anys que Jesús Barón no tenia una vinculació directa amb el CE Manresa, només com a col·laborador extern. Amb la dimissió de Kike Ledesma com a gerent, el club ha pensat en ell per substituir-lo. I aquest dilluns, Jesús Barón es va incorporar a la nova tasca, que s'afegeix a les anteriors com a director esportiu, gestor esportiu i entrenador i que va fer durant força anys en diverses etapes. Cal recordar que el de gerent va ser un càrrec creat pel club per primer cop l'estiu passat.



Quina és la feina que li ha estat encomanada com a gerent?

Des de la gerència el que he de fer és optimitzar els recursos de què disposem en el dia a dia, els econòmics, socials, institucionals, etc. Hem de recuperar la fiabilitat del club tant en l'àmbit de ciutat com de comarca. Vull deixar clar que s'ha de valorar i molt la feina feta pel Kike Ledesma fins ara. Jo vinc a continuar-la, amb algun toc personal, és clar. La veritat és que el Kike Ledesma era una persona molt vàlida.

Entén la seva marxa?

El nou projecte del CE Manresa és una bona oportunitat per a la gent de casa. Ara bé, també és cert que d'entrada pot generar dubtes, però tothom al club ha d'apostar per aquesta nova línia. És evident que s'han comès errors, però d'aquests se n'ha d'aprendre.

Quines són les primeres tasques que haurà de fer?

Es tracta del dia a dia i de començar a planificar la propera temporada.

Tindrà veu en els temes esportius, o bé el seu càrrec és purament administratiu?

Jo no tindré res a veure amb els temes esportius ni de la base ni del primer equip. Una altra cosa és que em demanin la meva opinió. La coordinació està en una bones mans, les de Juanjo Beltran. Per tant, el vessant esportiu no serà el meu principal apartat.

Es considera una persona de confiança del president José Luis Correa?

Si sóc ara aquí és per això. Jo li dec molt, al José Luis Correa. En els anys de portar la gestió del club, ell em va ensenyar molt.

Com veu personalment el nou camí que vol emprendre el club, amb mires molt altes?

Darrerament, José Luis Correa ha deixat clar que vol professionalitzar el club. Aquesta és la seva idea i no només en l'àmbit econòmic sinó també l'esportiu. Que l'entitat pugui caminar sola i per això s'han d'optimitzar els recursos que tenim. La meva feina serà d'enllaç amb la junta i posar en pràctica la línia que es traci sempre en l'àmbit de l'administració bàsicament. Vindré algunes tardes i m'hauré de planificar la feina. Ara toca treballar. Com sempre diu el president, primer s'ha de pensar i després fer-ho.

El CE Manresa tornarà a tenir tornejos de futbol base d'alt nivell al Congost?

Aquesta és una de les coses que volem recuperar. Ara mirarem què fan els nostres equips per Setmana Santa i no descartem poder fer algun torneig a final de temporada. Fins ara s'havien perdut molts diners en això, però en això hem de ser creatius i buscar fórmules perquè aquestes organitzacions que volem recuperar no siguin deficitàries.