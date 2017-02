VÍDEO: Luis Enrique esclata contra un periodista de TV3 després de la derrota

L'entrenador del FC Barcelona Luis Enrique Martínez ha protagonitzat una de les imatges de la jornada de Champions d'aquest dimarts, en la que el seu equip va caure amb contundència contra el Paris Saint Germain (4-0).

Després del partit, a la zona mixta, Luis Enrique va ser entrevistat pel periodista de TV3 Jordi Grau, que li va fer diverses preguntes sobre aspectes tàctics del matx i sobre el grau de responsabilitat que s'atribuïa com a preparador. Això no va agradar a l'asturià, qui va respondre amb contundència abans de marxar.

Alguns testimonis afegeixen, a més, que Luis Enrique va haver de ser reduït posteriorment per tal que no agredís Grau, extrem, però, que no van arribar a captar les càmeres de televisió.