El Manresa cau amb l'amfitrió Baskonia i es queda fora de les semifinals de la Minicopa

L'equip infantil del Bàsquet Manresa 2015 va caure davant el Baskonia (70-63) en la tercera jornada de la fase de grups de la Minicopa Endesa, que es disputa a Vitòria. Ara, el proper partits dels bagencs serà demà a les 12 del migdia, quan disputaran el matx pel cinquè i sisè lloc contra el vencedor de l'UCAM Múrcia-Divina Seguros Joventut, que es juga a les 16 hores.

En el primer quart els bascos van sortir millor i van agafar quatre punts de marge (20-16 al final). En el segon període hi va haver molta igualtat entre les dues formacions, que s'anaven intercanviant cistelles de forma constant. Es va arribar a la mitja part de l'enfrontament amb un marcador de 31-27.

En la segona meitat, els jugadors dirigits per Marc Estany van fer una gran sortida i van capgirar l'electrònic, que reflectia un 45-54 al final del tercer quart. En els deu darrers minuts els bascos, esperonats per la seva afició, van aprofitar el desencert en el llançament dels manresans i van clavar un dur parcial de 25-9 per endur-se el triomf i el bitllet per les semifinals, on s'enfrontaran al vencedor del Reial Madrid-Unicaja.

Per part dels vitorians van destacar dos jugadors: el base Alejandro López, convidat pels bascos per a aquest torneig, que va anotar 26 punts i va rebre 13 faltes, i Pape Ablaye Sow, un jugador de 2 metres d'alçada que va acabar amb 17 punts, 21 rebots i 7 taps. Pel bàndol bagenc, el millor va ser Toni Naspler, amb 22 punts i 14 rebots.