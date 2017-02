Masnou i Tona, rivals directes per a l'Avià i el Manresa en la lluita per la permanència

Una jornada més, l'Avià i el Manresa lluiten per la permanència al grup 1 de Primera Catalana. I aquest diumenge ambdós equips s'enfronten a rivals que tenen el mateix objectiu.

Els berguedans, que ara són cinquens per la cua amb 21 punts, visiten un cuer Masnou que té quatre punts menys (de l'onzè classificat al divuitè hi ha només sis punts de diferència). El partit, programat per a les 12 del migdia, no sembla fàcil a priori per a l'Avià. El seu entrenador, Pablo Becerril, admet que «ara no és el millor moment per enfrontar-se al Masnou. Darrerament ha aconseguit bons resultats, i amb les incorporacions que ha fet és molt competitiu; no s'ha rendit malgrat ser el cuer. A la primera volta vam empatar i de cara al gol-average seria important per a nosaltres sumar els tres punts». Per a aquest partit, Pablo Becerril podrà disposar de tota la seva plantilla, tret de Jona, encara lesionat.

El Manresa, que és antepenúltim, també juga com a visitant (11.45 h), en el seu cas al camp del Tona, que és penúltim amb dos punts menys (20 els manresans i 18 els osonencs). El tècnic Albert Garcia no podrà disposar dels lesionats Alejandro i Oliver i del sancionat Moha. Garcia ha comentat que «haurem d'estar alerta al principi. Ells solen sortir molt forts. A partir d'aquí, segur que tindrem les nostres possibilitats. Moltes vegades es desorganitzen i això ho hem d'aprofitar. Al Congost ens van guanyar i ja s'ha de començar a mirar també el gol-average».

En el grup, l'Igualada, que ve d'una jornada de descans, es desplaça al camp del veí Vilanova, ara entrenat per l'extècnic de l'Igualada Edu Berrocal (17 h). Els de Dani Gimeno necessiten els tres punts per tenir més a prop la zona de permanència.