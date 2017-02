El Manresa FS cau a Cerdanyola i no coneix el triomf a la segona volta

El Manresa FS no troba la manera de sumar la primera victòria en la segona volta de la competició. Ahir, a Cerdanyola, amb les baixes per lesió de Gordillo, Tanti i Said, els manresans van encaixar la cinquena derrota consecutiva.

La primera part va ser molt dolenta per part dels dos equips, amb moltes imprecisions i poques accions de perill a les dues porteries, i es va arribar al descans amb empat a un gol. A la represa, els de Jordi Rozas van sortir forts però van topar un i altre cop amb el porter local Òscar Orrios, que va salvar el seu equip en repetides ocasions. En canvi, el Cerdanyola aprofitava les accions de contracop per posar-se al capdavant en el marcador, fins al 3 a 1. L'expulsió del visitant Edu va facilitar el 4 a 1. A partir d'aquí, el Manresa FS va arriscar jugant de cinc, i en una de les accions, el porter dels de casa, Òscar Orrios, va establir el 5 a 1 quan només quedaven tres minuts per cloure el matx. A darrera hora, un doble penal convertit per Asis va deixar el marcador definitiu i desfavorable de 5 a 2.

El dissabte que ve, el Manresa FS rebrà la visita de la Penya Esportiva Santa Eulària d'Eivissa en un partit vital per no agreujar la situació a la part baixa de la classificació (és a 6 punts del descens, però la Barceloneta té un partit pendent de jugar).