Un total de 50 'riders' han pres part a la Copa del Món paralímpica de la Molina

L'estació ceretana de la Molina ha acollit aquests dies una nova edició de la Copa del Món de snowboard per a esportistes amb discapacitat reduïda. La competició es va disputar a l'snowpark d'Alabaus, amb la participació d'un total de 50 snowboarders de 13 països. Els participants van completar un total de quatre jornades: dues proves de snowboardcross (SBX) i dues més de banked slalom (BS).

En categoria femenina, la barcelonina Astrid Fina va aconseguir guanyar quatre medalles de plata en una gran actuació a les proves de boardcross i banked slalom. Les dues primeres medalles de plata va aconseguir guanyar-les en la disciplina de boardcross, en què va quedar darrere de l'holandesa Lisa Bunschoten. Fina va lluitar fins la victòria final en la primera de les proves, mentre que la corredora holandesa va ser superior a la segona final. La barcelonina va explicar que espera «acabar de millorar uns detalls tècnics per pujar al graó més alt del podi, i si arribo a fer-ho a la Molina estaré contenta, ja que m'hi sento com a casa». La magnífica actuació de la corredora barcelonina es va completar amb dos metalls més, a la disciplina de banked slalom, on també va ser superada per la gran dominadora de la Copa del món, Lisa Bunschoten, que va tenir els millors temps en les baixades finals.

En categoria masculina hi va haver una forta competència en totes les categories. En els podis pels d'Upper Limb (discapacitat part superior del cos) els més destacats van ser l'italià Manuel Pozzerle i l'americà Michael Minor.

En la categoria Lower Limb 1 (discapacitat part inferior del cos grau 1) els més destacats van ser l'austríac Reinhold Schett, que va demostrar ser un absolut especialista del banked slalom, i l'holandès Chris Vos. En la categoria Lower Climb 2 (discapacitat part inferior del cos grau 2), el finlandès Matti Suur-Hamari va aconseguir sumar tres medalles d'or. Una caiguda en la modalitat de banked slalom va impedir a Suur-Hamari fer ple i sumar les quatre medalles d'or possibles.