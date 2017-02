L'Asfe manté el cap fred als tirs lliures i s'endú el derbi

L'Asfe Sant Fruitós va endur-se un derbi anivellat contra el Bàsquet Joviat que no va decidir-se fins als darrers instants. L'encert en els tirs lliures de les noies de Josep Riera i el poc control del rebot de l'equip de Gerard Barbé van acabar condicionant el desenllaç d'un partit que va ser de marcat caire defensiu.

El partit va començar amb un intercanvi de cistelles per les dues bandes. Les alternatives eren constants i el resultat a la fi dels primers deu minuts així ho reflectia (15-14). Al segon quart l'equip de Sant Fruitós de Bages va endurir la seva defensa i va jugar amb més verticalitat en atac, fet que va provocar que disposés de tirs lliures al seu favor. Aquests factors van fer que les visitants obrissin una petita escletxa al marcador un cop finalitzada la primera meitat (26-34).

A la segona meitat s'esperava una reacció del conjunt manresà i aquesta va arribar amb un parcial de 7-2 només d'inici (33-36). L'equip va endurir la seva defensa i, gràcies a això, podia anotar amb certa comoditat amb ràpides transicions. L'Asfe, però, no va perdre el lideratge del partit tot i la reacció local. El partit quedava per decidir al darrer quart ja que s'arribava al minut 30 amb un resultat de 43-45.

Tot estava per decidir en uns darrers minuts que, tal com indica el parcial de 5-8, van ser de marcat caire defensiu. Els errors van sovintejar per les dues bandes però l'Asfe en va tenir prou mostrant-se segur des dels tirs lliures i carregant el rebot defensiu de les manresanes per assegurar-se una victòria que les situa en sisena posició. Pel que fa a la Joviat, ocupa la desena plaça.

A la propera jornada l'equip col·legial es desplaçarà, el 10 de març, a la complicada pista del Samà Vilanova, tercer classificat, mentre que l'Asfe rebrà dissabte vinent la visita d'un CB Cornellà que és situat a la zona mitjana-baixa de la taula de classificació.