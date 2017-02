El malalt segueix de pena màxima

Si el Barça pretén remuntar el dia 8 de març l'eliminatòria de Champions contra el PSG ha de canviar la pell com les serps. Ahir es va veure clar que els blaugrana es troben en una crisi evident de joc i de confiança. Segurament la primera ha comportat la segona. L'equip de Luis Enrique, que va rebre alguns xiulets, tot i que no tants com André Gomes, no va merèixer guanyar davant del conjunt que tenia, i té, la dinàmica més negativa de la lliga juntament amb l'Osasuna. El Leganés només va perdre perquè Iglesias Villanueva, el mateix àrbitre que no va veure unes mans de Bruno Soriano a Vila-real, ahir va considerar com a penal que Neymar es llancés damunt de l'imprudent Mantovani. Messi va salvar els punts, però no la imatge, pèssima i de pena màxima un dia més.



Miratge per començar

Es va notar que el Barça sortia picat al camp pel 4-0 de París. Luis Enrique va apostar per un centre del camp físic que recuperés moltes pilotes i nodrís el trident. I de fet, els primers deu minuts van anar en aquesta línia. L'equip va recuperar la pressió avançada i va intimidar un Leganés que debutava al Camp Nou. L'únic problema és que aquesta intenció va durar això, deu minuts. Fins al descans, els madrilenys van tenir les dues oportunitats més clares.

Així, en la primera acció va arribar el gol. Rafinha recuperar una pilota i assisteix a l'esquerra a Suárez que, tot sol, centra amb l'exterior del peu i habilita Messi per tal que aquest, a l'estil de davanter centre típic, anoti el primer. Els visitants no sortien de la seva àrea. Suárez va estar a punt d'arribar a una passada d'André Gomes i Messi va llançar una falta alta en ple allau. De sobte, però, la pressió va baixar i una de les habituals faltes de concentració va desembocar en El Zhar sol davant de Ter Stegen. El porter no només li va tapar el primer xut, sinó que va fer una gran aturada en el rebot davant de la passivitat ja endèmica de Sergi Roberto.

El ritme ja era baix i les transicions, molt lentes. Herrerín es va avançar a una passada a Messi, ja al minut 26, i l'argentí va estavellar una pilota a la barrera al 30. Això i un xutet de Neymar va ser l'únic en atac d'un Barça en el qual cadascú ja pressionava a la seva, sense cap harmonia. Mantovani va avisar amb un cop de cap alt en un córner i, en els tres darrers minuts, Mathieu va salvar una acció en què Guerrero s'escapava i, en el descompte, Ter Stegen va fer la seva segona gran aturada en un altre xut d'El Zhar que Umtiti havia desviat inoportunament. Nervis i al vestidor.



Directes a l'abisme

La segona part va ser una agonia des del primer minut, quan Guerrero va empalar malament la primera oportunitat del Leganés. La distància entre els jugadors blaugrana era abismal, no hi havia combinació i tot es fiava a la pilota llarga als tres de sempre. Als nou minus, Ter Stegen va tornar a aparèixer per salvar un error d'Umtiti i un xut de Guerrero.

El Barça va prendre el control per uns minuts i Neymar, amb un xut fluix que va parar Herrerín, i Rakitic, amb una mala centrada, van sovintejar l'àrea forana. Tot seguit, però, Mathieu va haver de tornar a salvar un u contra u de Guerrero en una altra descompensació col·lectiva.

Luis Enrique, des de la banqueta, va seguir entestat a no canviar res i, després que Diego Rico salvés un gol de Rafinha, que va voler ensenyar al públic que era damunt del camp, tot i que ningú no se n'andonés, va arribar l'empat. Va ser en una de les errades cada cop més freqüents i alarmants de Sergi Roberto. L'esfèrica cau a peus de l'acabat d'entrar Machís qui centra enrere i un altre suplent, Unai López, fa un xut que no pot aturar Ter Stegen.

I llavors les presses. Iniesta, Denis Suárez i Jordi Alba al camp i xiulada escandalosa a un André Gomes novament perdut, per dir-ho amb un eufemisme. El millor del cas és que el Barça gairebé no va inquietar el rival fins a l'últim minut, quan Neymar va entrar per l'esquerra i es va llançar damunt d'un Mantovani que s'havia agenollat a terra. El nefast Iglesias recorda Vila-real i indica un penal que Messi aprofita per anotar el momentani 2-1.

Perquè encara faltava l'últim atac dels pepineros. Córner, rebot a la frontal, ningú defensa i novament El Zhar dispara amb tot a favor, però a fora. La campana salva el Barça d'una derrota dura. Ara podran descansar una setmana sense partits. Els fa falta.