El futbol i la tecnologia van agafats de la mà al CE Berga

El Club Esportiu Berga treballa des de fa unes setmanes amb un nou sistema d´entrenament, conegut per SmartGoals. Les denominades metes intel·ligents són una eina pionera al país, importada pel manresà Oriol Dalmau, entrenador i jugador del club berguedà. Després d´una estada per estudis a Holanda, Dalmau va conèixer de primera mà aquest mètode i l´ha traslladat per primer cop a Catalunya.

Les SmartGoals són una nova manera de treballar la tècnica individual. Es tracta de sis petites porteries amb dos cons lluminosos al seu extrem que incorporen un sensor de moviment. Els cons es mantenen encesos fins que el jugador o la pilota creuen pel mig. Aquesta tècnica està encaminada al treball individualitzat i permet una gran varietat d'exercicis que incideixen en el control de pilota, la visió de joc o la rapidesa motriu. Per aquest motiu, al seu país d'origen, Holanda, s'ha consolidat en grans equips com el PSV Eindhoven o l'Ajax d'Amsterdam.

L'estiu del 2016, les SmartGoals van trepitjar per primera vegada terres catalanes, concretament al campus Uri Rosell de Puig-reig. Els berguedans volien seguir experimentant amb aquest nou mètode i van decidir provar-lo a principi d'aquest any en el seu Campus de Nadal. Així, van ser 61 infants que van tenir la possibilitat de treballar amb el nou sistema d'entrenament. El resultat va ser molt satisfactori i la bona acollida entre pares i jugadors va generar una resposta positiva que il·lusionava tots els membres del club. D'aquesta manera, l'entitat es va proposar seguir apostant per aquesta tècnica de cara al futur i també en forma d´entrenaments específics.

L'entitat berguedana ja ha posat en marxa aquestes sessions que han volgut anomenar de «tecnificació», amb les quals pretenen convertir futbolísticament els jugadors en més intel·ligents. Per tirar endavant aquesta tecnificació, Dalmau ha tingut l'ajuda d'un reduït equip de treball, integrat per Sergi Torrabadella, coordinador general del CE Berga, Miki López i Adrià Sellarès. Els quatre són els encarregats de conduir els entrenaments i gestionar tot allò que tingui relació amb les SmartGoals.

Un treball individual i específic

El club berguedà vol deixar clar que aquests entrenaments de tecnificació són totalment complementaris als respectius de cada equip, i tenen com a objectiu millorar la tècnica individual.

Per tal de ser més específics, Dalmau i el seu equip han decidit treballar amb un grup màxim de sis infants i en sessions de 45 minuts. Aquestes estan obertes a tots els interessats d'entre 4 i 14 anys, independentment del club del qual provinguin. El preu és de 30 euros el mes i el jugador/a ha de complir obligatòriament un mínim de quatre sessions en el cas d'inscriure-s´hi. D'aquesta manera s´asseguren que els inscrits adquireixen un mínim de coneixements.

Els berguedans són conscients que els resultats no es veuran fins passat un temps, però sigui com sigui, les SmartGoals demostren que el futbol i la tecnologia poden anar agafats de la mà.