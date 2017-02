Stòitxkov demana confiança en Luis Enrique, a Martorell

Hristo Stòitxkov va ser ahir a Martorell per inaugurar un camp de futbol dins del projecte Cruyff Courts. El búlgar, acompanyat per la vídua de l'exentrenador, Danny Cruyff, i pel vicepresident Jordi Cardoner, entre d'altres, va aprofitar l'acte per donar suport al tècnic del Barça, Luis Enrique, sobre qui va dir que té un «caràcter guanyador» i creu que «està patint amb la situació». Per això, va dir que cal donar suport a l'asturià i va afegir que hi ha «malícia» per part d'alguns a l'hora de criticar l'equip blaugrana.

En aquest sentit, Stòitxkov va comentar que «a aquest equip no se li pot demanar més. Ha guanyat els títols que cap equip del món podia somiar guanyar». Sobre el futur de Messi, l'exfutbolista búlgar va ser molt contundent: «ja està renovat des de fa sis mesos». En general, va assegurar que veu «bé» l'equip blaugrana i que la derrota davant el PSG va ser «un mal resultat i punt. A mi també em va tocar viure una cosa així».

Però l'integrant del Dream Team també va aprofitar la inauguració per parlar del que va ser el seu tècnic al Barça, Johan Cruyff. La iniciativa presentada ahir consisteix en la construcció i manteniment de camps de futbol de petites dimensions (futbol 7) d'ús lliure per fomentar la pràctica de l'esport entre els joves i els infants. Es tracta d'un projecte que la Fundació Cruyff ha posat en marxa juntament amb l'Obra Social La Caixa i la Fundació FC Barcelona i que té per objectiu construir un total de 15 camps arreu de Catalunya, principalment en zones desfavorides per fomentar la inclusió social.

Stòitxkov, en qualitat d'ambaixador de la Cruyff Court de Martorell, va destacar el llegat de l'exentrenador del Barça –mort el 2016 passat– tant futbolísticament com a través de la seva fundació, per promoure «l'esperit per lluitar, aprendre, treballar i ser feliços» a través de l'esport.

L'embrió d'aquest projecte va ser la creació del Cruyff Court Xavi Hernández a Terrassa, i després se n'han fet altres a la Pobla de Segur i Badia del Vallès. La nova instal·lació és al barri de la Vila, a l'antic camp de les Carolines, que des del consistori apunten que ja tenien pensat rehabilitar. Tot i que ara se n'ha fet la inauguració, ja fa «uns dos mesos» que funciona, segons va dir l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, que es va mostrar molt «content» per com està anant, ja que cada cap de setmana «està ple de nois i noies». El batlle també va destacar que Cruyff «volia que tinguessin instal·lacions esportives adequades» com queda palès amb aquest projecte de la seva fundació.