Manresa té una campiona per carambola

Georgeta Anghel es va proclamar campiona de Catalunya femenina de billar a tres bandes. Un esport que va conèixer a través del seu marit, Antonio Sáez, amb el qual va començar una nova vida a Manresa fa deu anys. Anghel va néixer a Berzasca, un poblet de Romania situat a la riba del riu Danubi i que fa de frontera amb Sèrbia. Infermera de professió, va conèixer l'Antonio, un apassionat del billar i va venir a viure a la capital del Bages el 2006. Onze anys després, la passió s'ha encomanat i Anghel ha aconseguit dos campionats catalans i dos podis estatals a tres bandes.

Per millor mitjana. Així es va proclamar campiona de Catalunya femenina de billar a tres bandes dissabte passat a Sant Boi. El campionat constava de quatre participants: Georgeta Anghel, jugadora del Club Billar Manresa, Eva Júlia del CB Canet de Mar, Yeimi Mancipe del CB Montmeló i Mònica Planes del SE Casal Cervera. «Vaig començar fatal!», explica Anghel, que va perdre la primera partida amb Yeimi Mancipe. Per als neòfits de l'esport, la modalitat de tres bandes consisteix a fer caramboles amb dues boles de billar amb l'obligació de tocar almenys tres bandes abans de completar-la. «Com que en categoria femenina no hi ha gaire nivell, hem de completar 15 caramboles vàlides en un màxim de 50 entrades», explica Anghel, que, tot i perdre la primera partida amb Yeime, va guanyar les altres dues, una amb 42 entrades i l'altra amb 40, i, per tant, es va proclamar campiona per tenir una millor mitjana.



De podi en podi

De fet, no és nou l'èxit assolit per Georgeta Anghel. Fa dos anys també es va proclamar campiona catalana, i l'any passat va quedar subcampiona, aquest cop per tenir una mitjana inferior a Marta Serramitjana, del CB Barcelona. En total, Georgeta Anghel ha aconseguit dos títols, una medalla de plata i una de bronze en campionats catalans i dues medalles de bronze en els campionats estatals. «No som gaires participants, però als campionats d'Espanya arribem a la desena, i un tercer lloc té més mèrit».

Aquesta vegada, però, Georgeta no podrà assistir a l'estatal, que se celebrarà aquest cap de setmana a Los Narejos (Múrcia), en un centre d'alt rendiment. «Estic estudiant i no podré participar-hi», explica Georgeta, que actualment s'està traient un títol de tècnic superior en radiologia. «Vaig treballar 23 anys d'infermera a Romania, però aquí no puc treballar perquè no m'han volgut convalidar el títol i estic intentant solucionar-ho. Aquí, només sóc auxiliar d'infermera i vull continuar aprenent i aconseguir el títol, que és un curs de dos anys, per poder treballar del que m'agrada i del que sé», diu convençuda Anghel.



Amor pel billar

I és que Georgeta va arribar a Manresa el 2006 per venir a viure amb Antonio Sáez, el seu actual marit. «Ens vam conèixer per Internet, vaig venir de vacances a Espanya i ja m'hi vaig voler quedar!», explica Georgeta, que també assegura que juga el billar per la passió del seu marit. «Ell jugava molt a billar i li encantava, i jo sempre l'acompanyava. Fins que un dia em va dir que ho provés, i amb el temps t'ho estimes i tot!». Antonio Sáez és també jugador del CB Manresa. «Des de fa 11 anys estic federat i al club, però ja feia molts anys que jugava als bars i on hi hagués un billar», assegura Sáez, que també té clar que la comunió de l'esport en la seva relació ha estat clau: «és el nostre hobby. I encara sort que s'hi ha posat a jugar ella perquè jo sempre estic embolicat amb el billar i seria molt difícil per a ella si no li agradés. És complicat per als homes aguantar perquè ocupa molt temps i a les parelles no els agrada que estiguis fora de casa, en canvi nosaltres sempre estem jugant junts a tot arreu».



Un esport d'homes

Anghel creu que és més difícil per a les dones jugar al billar. «Jo crec que és un esport que no està gaire promocionat i llavors costa. Les que comencen i volen fer alguna cosa no es motiven gaire i quan es casen i tenen fills ho acaben deixant. N'hi ha poques que continuïn. Com que la meva filla és gran, no tinc aquest problema». I és que Georgeta Anghel és un cas particular. És l'única jugadora del CB Manresa del gènere femení, i, per tant, la primera que ha guanyat un campionat català. «Sóc la primera i l'única que ha guanyat el campionat català del CB Manresa. Hi ha una altra noia que ha de donar a llum d'aquí a poc i no pot jugar. Ella viu a Cardona i últimament no juga gaire», explica Anghel, que assegura que, tot i això, no va ser fàcil aconseguir aquests mèrits esportius. «Al 2009, quan vaig començar a competir, era molt dolenta. Vaig participar al campionat de Catalunya però vaig quedar última. Has d'anar a poc a poc. Al principi no sabia ni que existia aquest tipus de billar, que és molt complicat, però de mica en mica n'aprens i millores». Per fer-ho, Anghel assegura que «abans anava cada dia a jugar. No m'entrenava gaire, perquè és molt pesat, però jugar partides m'agradava, i alhora també és un tipus d'entrenament. Ara ja no puc anar-hi amb tanta assiduïtat perquè faig el curs de radiologia i a més estic estudiant anglès i em treu molt temps. Actualment només hi puc anar dues o tres vegades la setmana».



Properes competicions

Anghel està a l'espera que s'anunciï algun Gran Premi per poder participar-hi. «Només hi ha un campionat català i un d'Espanya l'any, però la temporada passada vam jugar alguns grans premis més». «És el mateix però sense la denominació de campionat. Així podem jugar i practicar més». A part dels campionats individuals, Anghel també juga a la lliga de clubs del CB Manresa, on és l'única noia, i juga constantment contra homes. «Som uns 30 jugadors del CB Manresa i d'aquests en competim uns dotze, dividits en dos equips». De fet, aquest cap de setmana toca lliga. «Dissabte hem de competir a Sant Feliu de Llobregat contra el club d'allà. I espero que als propers mesos s'organitzi algun gran premi. Així puc jugar més!», diu Georgeta Anghel.