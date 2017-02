Núria Picas s'endú el triomf en la marató de la Transgrancanària

Dos de dos en l'inici de temporada de trail running per la Núria Picas. Si el passat 15 de gener, l'atleta manresana s'enduia la victòria a la Hong Kong 100, aquest divendres ha estat la més ràpida a la marató de la Transgrancanaria.

Aquest cop Picas no participava a la cursa de 125 quilòmetres. Ho ha fet en la modalitat de marató amb l'objectiu de posar a prova les sensacions de cara als seus grans objectius de l'any previstos per a l'estiu. I durant els 42 quilòmetres de la cursa, l'atleta ha demostrat estar en òptimes condicions per competir amb les millors.

"He gaudit moltíssim perquè estic acostumada a fer aquesta part del recorregut molt més lenta i avui he anat molt ràpida, perquè és una distància més curta del que és habitual, ja que estic acostumada a fer la prova de 125 quilòmetres", apuntava.

Picas ha dominat des del principi la cursa, de 1.200 metres de desnivell, controlant les seves rivals. De fet, des dels primers trams de la cursa gaudia d'un avantatge de dos minuts amb Silvia Serafini. A poc a poc, ha anat ampliant el seu coixí pel recorregut descendent de la cursa i ha creuat la meta situada a Maspalomas amb un temps de 3:35.10, sent 11 minuts i 54 segons més ràpida que Serafini, segona classificada. Dominique Van Mechgelen ha completat el podi parant el cronòmetre en 3:48.14.

Després de la cursa, Picas ha valorat molt positivament l'experiència, que li ha servit per completar "un entrenament de qualitat i seguir amb el pla establert d'aquesta temporada".

"No m'esperava aquesta victòria, perquè tampoc és la meva distància, però tenia les cames i el cap al seu lloc i he sabut gestionar molt bé la cursa. Al final entrar primera a Maspalomas és molt bonic", afegia.

Després de començar la temporada amb molt bones sensacions, Picas segueix centrada en seguir entrenant dur per afrontar al 100% els seus grans objectius de l'any.