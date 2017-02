Àlex Mumbrú: «L'ICL no ha tingut sort en molts partits»

L'ala barceloní, que farà 38 anys el proper mes de juny, està vivint una segona joventut a la capital biscaïna. Només en tres de les 21 jornades jugades fins ara pel seu equip ha baixat del doble dígit en anotació. Una aposta gairebé segura

El dia 20 de novembre passat Àlex Mumbrú va ser elegit jugador més valuós de la jornada. Acabava de clavar 22 punts, capturar 8 rebots i repartir 7 assistències, amb 36 de valoració, en la victòria del seu equip, el RETAbet Bilbao Basket, sobre l'ICL Manresa per 91-76. Feia poc més de disset anys que s'havia enfrontat per primer cop contra l'equip del Bages. Va ser formant part d'una plantilla del Joventut en què encara hi havia històrics com Rafa Jofresa, Fer-ran Martínez i Quique Andreu. En l'equip verd-i-negre, en el Reial Madrid o en el Bilbao Basket, conjunt en el qual compleix la seva vuitena temporada, aquest campió del món i d'Europa amb la selecció espanyola s'ha enfrontat als manresans en diversos estats de forma i aspiracions i, encara que els del Bages són cuers destacats, diu que actuar al Congost no és pas fàcil.



L'equip ja tenia ganes de tornar a competir, després de l'aturada per la disputa de la Copa del Rei?

Sí, i suposo que es notarà aquesta aturada, tot i que l'avantatge és que jugarem contra un equip que tampoc no ha disputat la Copa, com el Manresa, i estaran en les mateixes condicions. Els que l'han jugada tindran més ritme de competició. Suposo que podem cometre més errades a l'inici del partit, però espero que ens posem a to ràpidament.

L'aturada va ser inoportuna, després d'haver guanyat tres partits seguits?

Sí, perquè havíem agafat un bon ritme de joc i de resultats i hauríem preferit seguir. A més, la tornada és a una pista difícil, com la del Manresa.

La classificació no diu això. Diu que són cuers i que al Congost hi ha gua-nyat gairebé tothom. Segueix pensant que serà difícil?

Segur que ho serà. Jugarem en una pista on sabem que el públic anima molt i està molt al damunt dels jugadors. Tot i els resultats, els he vist actuar en diversos partits i tenen bons jugadors i estan molt ben entrenats. En molts d'aquests enfrontaments han perdut per pocs punts, no han tingut gaire sort, si no ara tindrien tres o quatre victòries més.

Com a exjugador de la Penya que és, no se'l sol rebre gaire bé a Manresa. Nota aquesta pressió quan hi juga?

A mi no m'afecta gens. La gent pot anar a animar de la manera que vulgui. Sempre és millor que es dediquin a donar suport al seu equip que no pas que escridassin el contrari, però si ho fan, no ho notaré. Cadascú és lliure d'expressar-se com li sembli.

En el partit de la primera volta, el que vostès van disputar a casa, va tenir una gran actuació i va ser escollit el millor jugador de la jornada. A més, sol fer grans xifres contra el Manresa. L'hem de contractar per al Supermanager de l'ACB?

Va ser un partit en què tot va sortir de cara, vaig anotar amb facilitat i vaig fer bones xifres. També cal reconèixer que va ser a Miribilla, i jugar a casa sempre és més fàcil que fer-ho a fora. Al Congost serà més complicat, segur.

Ara mateix vostè és novè a la classificació del MVP, setè màxim anotador de la lliga, i tot als 37 anys. Com més avança la seva carrera, millor es troba?

No és ben bé així, però sí que és cert que gaudeixo molt jugant a bàsquet. Fa molt temps que sóc aquí i estic molt adaptat a l'equip i a la ciutat. Això, sens dubte, també hi influeix.

Com els va afectar no entrar a la Copa i quedar fora de l'Eurocup tan aviat?

Molt, i això es va notar en els tres o quatre partits de lliga que vam perdre després. Vam trigar a tornar a agafar el ritme i vam deixar escapar triomfs importants.

Ara són novens, empatats amb l'Andorra en el vuitè lloc i a dos triomfs del Gran Canària. El sostre del Bilbao és més amunt del vuitè lloc?

No podem tornar-nos bojos pensant en quin lloc hem d'acabar. Hem d'afrontar cada partit com si fos l'últim i anar-lo a gua-nyar. Tenim capacitat per fer-ho i al final ja ho