Mirambell és quinzè en la primera jornada a Königssee

arxiu particular

Ander Mirambell va ser onzè en la primera mànega arxiu particular

El pilot manresà de skeleton, Ander Mirambell, va arribar a l'equador del Campionat del Món que s'està celebrant a Königssee (Alemanya) ocupant la quinzena posició dels 44 esportistes que hi estan prenent part. El manresà va seguir la seva bona ratxa de resultats de tota la temporada i va aconseguir la seva millor classificació històrica en una baixada en la màxima divisió d'aquesta modalitat en la primera mànega del Mundial, en què va acabar en onzè lloc. En la segona mànega es va estrènyer molt més la classificació i va ocupar el quinzè lloc, empatat amb dos esportistes més. Mirambell reconeix que «està tot molt atapeït, ja que tres esportistes (el rus Pavel Kulikov i el neozelandès Rhys Thornbury) estem en la mateixa centèsima i tenim el catorzè a una centèsima». A més, és a únicament 13 centèsimes del pilot que ocupa la dotzena posició, l'austríac Matthias Guggenberger.

L'esportista va afirmar que està molt content després d'una «gran primera baixada», que li va permetre estar a les portes del Top10. En canvi, precisament una errada en la corba de 360 graus en què va assegurar que va tallar «massa ràpid l'oscil·lació» li va fer perdre 2 o 3 dècimes que li haurien permès estar més amunt. «Si no hi ha cap desgràcia, diumenge estarem fent, per primera vegada en la meva carrera, la quarta mànega, una marca històrica i que millorarà la 22a plaça del Mundial de Sant Moritz del 2013 a Suïssa», va assegurar, molt content, el pilot.