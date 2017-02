Tornar a començar sense mirar enrere

El millor que li podia passar a l'ICL Manresa, sobretot després de la derrota a la pista de l'Obradoiro, que el va deixar molt despenjat de la lluita per la permanència, era parar i començar de nou. No serà de zero, sinó de negatiu, ja que el dèficit que ha de superar per aconseguir el seu objectiu és força gran, però un cop passat l'habitual tràmit d'anar a perdre a la pista del Barça Ibon Navarro ha disposat de quinze dies per reunir les tropes i agafar moral. Aquest és l'objectiu per al duel d'avui, que serà de tot, menys fàcil, davant d'un RETAbet Bilbao que busca posició de play-off.

El tècnic vitorià reconeix que «tots dos equips hi arribem en les mateixes condicions perquè ells tampoc no van jugar la Copa. Ens hauria agradat arribar a aquesta aturada després de tres triomfs seguits, com els ha passat a ells, però els quinze dies d'aturada ens han anat molt bé. L'equip va tenir una setmana de molt volum, la passada, però ens ha servit per millorar tant davant com darrere, i les millores individuals a nosaltres ens han d'anar bé per a l'equip. Esperem que diumenge puguem detectar aquestes millores».



Esperit competitiu del rival

Respecte de l'adversari, el RETAbet Bilbao, reconeix que «ja que va quedar fora de la Copa, hauria pogut tenir un mal moment en les setmanes posteriors al final de la primera volta, en què solen passar coses rares, però ells van guanyar tres partits, un d'ells al Palau. Espero el millor Bilbao, que haurà millorat coses».

Per a Navarro, el millor dels bascos «és el seu esperit competitiu. Gestionen molt bé els mals moments i exploten molt bé els filons que troben, tant en defensa com en atac. Són bons llegint les teves reaccions i tenen jugadors experimentats. És un equip que ens exigirà al màxim poder gestionar els mals moments que puguem tenir».

Per a l'entrenador, «guanyar serà conseqüència que puguem fer bé les petites coses i poder imposar-nos en els petits partits. Hi haurà el partit dels rebots, de les pilotes soltes, dels darrers minuts de cada quart... són coses que ens costen molt i que ells dominen. Hem de fer coses bé».