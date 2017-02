El Martorell assalta Arenys i torna a situar-se colíder

El Martorell Inovyn va aconseguir una nova victòria a domicili, en aquesta ocasió a la complicada pista de l'Arenys, on es va imposar per deu punts de diferència (71-81). Aquest triomf, combinat amb la derrota del Flanigan Calvià a la pista del Castellbisbal, torna a situar els martorellencs al coliderat del grup C-A de la Lliga EBA, juntament amb el conjunt mallorquí, ja que el Made In Menorca va ensopegar a la pista del Sant Nicolau sabadellenc.

Els jugadors del Baix Llobregat Nord van sortir amb molta força i encert en el llançament, i gràcies a això van obtenir deu punts d'avantatge, que es van reduir a nou al final del primer quart (16-25). En el segon període, els homes dirigits per Adrià Alonso es van col·lapsar completament en atac, i això ho va aprofitar el conjunt local per capgirar el marcador gràcies a un contundent parcial de 15-2. En els darrers minuts de la primera part els visitants van reaccionar i van aconseguir arribar a la mitja part de l'enfrontament amb empat a 37.

En la segona meitat els martorellencs van començar amb mal peu, ja que els van assenyalar dues tècniques consecutives, però es van saber refer i van assolir un màxim avantatge de cinc punts en un tercer quart que va finalitzar amb un resultat de 53-55. En els deu darrers minuts, el Martorell va clavar un parcial de sortida de 4-12 que va estabornir els locals, que van anotar fonamentalment des de la línia de tir lliure, però això no va ser suficient per remuntar i els visitants es van endur el triomf. En la propera jornada, el Martorell Inovyn rebrà a la seva pista el Collblanc, que és cinquè a la classificació. El matx es posarà en marxa el proper diumenge 5 de març a partir de dos quarts d'una del migdia.