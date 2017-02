Juanmi és expulsat després de mostrar una samarreta de suport a Pablo Ráez

El jugador de la Reial Societat Juanmi ha estat expulsat per mostrar una samarreta de suport a Pablo Ráez, mort el passat dissabte després d'una llarga batalla contra la leucèmia i de deixar petjada per la seva lluita constant i optimisme.



El davanter andalús Juanmi, de la mateixa ciutat que Ráez, ha anotat el primer gol de la Reial Societat al minut 14 de partit i per celebrar el gol s'ha aixecat la samarreta i ha mostrat un missatge on es podia llegir "Sempre fort, D.E.P. Pablo Ráez".



A la segona meitat del partit, el jugador ha vist la segona targeta groga i l'àrbitre, Undiano Mallenco, l'ha expulsat per doble amonestació. El partit ha finalitzat amb empat a dos gols.





Juanmi expulsado tras ver amarilla por dedicatoria a Pablo Ráez. Se vulnera derecho a libertad de expresión, artículo 20 de la Constitución. pic.twitter.com/A0xAJsY8dk „ Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) 28 de febrero de 2017