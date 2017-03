Dotze partits amb poc marge d'error

En 22 jornades han sumat 21 punts. Ara falten dotze partits per jugar-se i, com a mínim, han de doblar la puntuació per salvar el seu lloc a Primera Catalana. Aquesta és la realitat que tenen el Manresa i l'Avià al davant.

Després del descans del cap de setmana passat per l'aturada general de les activitats de la Federació Catalana, l'Avià torna a la competició dissabte rebent un rival directe com és el Sant Joan de Montcada; el Manresa ho farà diumenge amb la visita del Vic.

Tant el Manresa com l'Avià, que actualment ocupen plaça de descens, arrosseguen ratxes prou negatives de resultats. Els manresans no han guanyat cap dels darrers cinc partits, amb dues derrotes i tres empats, aquests de forma consecutiva; els berguedans van guanyar el seu darrer matx el novembre, i en les últimes nou jornades han perdut cinc partits i n'han empatat quatre.



Falta encert golejador

L'entrenador del Manresa, Albert Garcia, ha fet els seus números i pensa que «guanyant la meitat dels enfrontaments que falten serà suficient per aconseguir la permanència. Si podem, però, en volem guanyar més per estar tranquils del tot». Per això, Garcia té clar que ens «falta matar els partits. Som sòlids, dominem el rival, però no la fiquem dins la porteria; això ens penalitza molt. Estic relativament tranquil perquè d'ocasions en tenim. A veure si a partir d'ara ens acompanya una mica més la sort i entra la pilota».

A la classificació del grup 1 de Primera Catalana hi ha fins a vuit equips a la cua separats per només cinc punts (amb 24 hi ha el Sant Cugat, que és onzè, i amb 19 el Tona, que és el darrer). Per a Albert Garcia, que hi hagi tants clubs implicats en la permanència «ens beneficia. A nosaltres ens falta guanyar dos partits seguits per situar-nos fora del descens i, sobretot, per agafar oxigen mental, que ens fa falta. Competir ja ho estem fent, però cal sumar de tres en tres». El Vic, que té sis punts més que el Manresa, tot i estar fora de perill, encara no pot cantar victòria. Els osonencs seran diumenge al Congost per jugar contra el Manresa. Garcia destaca la «irregularitat que acostuma a tenir el Vic. Això no vol dir que no tingui una gran plantilla. És un rival perillós, sens dubte».

En els dotze partits que li falten al Manresa hi ha la majoria d'equips que encapçalen la classificació, entre els quals els cinc primers: Horta, Llagostera B, Andorra, Sants i Mollet. Això no preocupa el tècnic del conjunt manresà: «fins i tot ens pot anar bé perquè són equips que solen anar a buscar els tres punts, no especulen; això ens permetrà no haver d'exposar tant».



L'Avià busca la reacció

Al Berguedà, l'Avià ha aprofitat la jornada de descans per agafar forces. «Ens han anat bé aquests dies sense la pressió directa dels partits per treballar amb més comoditat», comenta l'entrenador Pablo Becerril, que lamenta «no haver guanyat tots els partits en què hem estat clarament superiors als rivals. Tindríem clarament nou o deu punts més que els actuals».

L'Avià, que només ha pogut guanyar tres partits fins ara, però n'ha empatat fins a dotze, reconeix amb paraules del seu tècnic que «la manta no ens arriba per a tot. No queden tapats els peus i el cap a la vegada, i quan hem anat a l'atac ens han fet mal al darrere i viceversa. Hem de trobar aquest equilibri». Becerril creu que «el fet que hi hagi molts equip implicats en els descens farà que fins a les darreres jornades la majoria de partits tinguin alguna cosa en joc, sense conjunts que ja ho tinguin tot fet». Dissabte, l'Avià rep el Sant Joan de Montcada, un equip que «baixa el seu rendiment fora de casa, però no ens podrem refiar gens ni mica. Són més de tres punts en joc».