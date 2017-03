Manresa inaugura el nou camp de beisbol amb les seleccions de França i Catalunya

Fa uns deu mesos que el Beisbol Club Manresa fa les seves activitats al nou camp del Congost. Era una reivindicació de feia temps. Ara ha arribat el moment de la inauguració oficial, encara que l´obra encara no està acabada del tot. Diumenge al matí, les seleccions sub-19 de França i Catalunya faran el partit inaugural a partir de les 11. «Mai a Manresa s´ha vist un partit de beisbol de caràcter internacional d´aquest nivell, amb dues acadèmies com la catalana i la francesa» comenta Carles Fernández, director esportiu del club manresà.

Abans de l´enfrontament entre Catalunya i França, sobre 3/4 d´11 del matí, les autoritats faran l´acte protocol·lari d´inauguració. Hi seran l´alcalde de Manresa Valentí Junyent, el regidor d´esports Jordi Serracanta, el president de la Federació Catalana de beisbol i softbol Jordi Vallès i un representant de la Diputació de Barcelona, tots ells acompanyats per la gent del Beisbol Club Manresa.

Ja el novembre de l´any passat es va fer el bateig oficial del nou camp de beisbol de Manresa amb la celebració del Torneig Josep Tragant; hi van participar set equips de les millors escoles catalanes en les categories sub-10 i sub-12. «A la Catalunya central només hi ha dos camps de beisbol homologats, el de Manresa i el de Vic» apunta Carles Fernández, afegint que «està agradant molt el nostre camp per la seva peculiar ubicació i per la seva forma. Està clar que falten els acabats, que anirem fent a mesura que hi hagi pressupost. En aquest sentit estem molt agraïts a l´Ajuntament per la seva aposta pel beisbol. Es tracta de gairebé una hectàrea de terreny. Ara tenim sauló i l´hauríem de canviar per terra batuda i gespa. També s´han de canviar les banquetes, i millorar l´enllumenat. Tot això ho anirem fent sobre la marxa. Ara, el gruix de la instal·lació ja la tenim i podem utilitzar-la amb tota normalitat». De moment, el nou camp de beisbol de Manresa no tindrà nom.