Luis Enrique anuncia que se'n va el juny

Abans que Luis Enrique deixés anar la bomba, hi va haver partit al Camp Nou i el resultat va ser el que els aficionats blaugrana voldrien llegir dijous que ve a la premsa.Significaria que el seu equip avança als quarts de final de la Lliga de Campions remuntant el 4-0 del París Saint-Germain. El problema que és que l'adversari d'ahir, l'Sporting de Gijón, té poc a veure amb el campió francès, que segur que posarà més dificultats damunt del terreny de joc del Camp Nou.

De tota manera, ahir els blaugrana van fer una passa endavant per lluitar per la lliga. Van vèncer amb claredat, van tornar a assajar amb la defensa de tres, que en alguns aspectes encara s'ha d'ajustar, i va poder donar 45 minuts de descans a Suárez i 30 a Messi abans de jugar dissabte contra el Celta. Vespre rodó a l'espera de compromisos més complicats.



En dos minuts tot resolt

Luis Enrique va prescindir de Sergi Roberto, amb problemes físics al Calderón, i això significa que cal restructurar tota la defensa, a causa de la deficient planificació de la plantilla. Mascherano, Umtiti i Jordi Alba van formar ahir la línia de tres. El lateral esquerre va haver de moderar més les seves pujades a l'atac i va deixar tota la banda per a un Neymar que es troba en un pletòric estat de forma i que, a més, ahir va aconseguir el seu primer gol en lliga al Camp Nou.

L'Sporting va semblar que tenia ben plantades les línies davant de Cuéllar, però en dos minuts se li va desmuntar la paradeta. Al 9, Mascherano va fer una passada per damunt de la defensa i Messi, amb tranquil·litat, la va picar per damunt de Cuéllar. Dos minuts més tard, va ser Neymar qui va assistir cap a Suárez. L'uruguaià marxa de Cuéllar, remata, i Juan Rodríguez s'acaba de ficar la pilota a la porteria.

Semblava que tot estava resolt, però, després d'una errada de Rafinha, l'Sporting va aprofitar els forats que deixa la defensa de tres. Burgui va guanyar l'esquena a Mascherano, va rematar al pal esquerre de Ter Stegen i el rebot el va recollir Carlos Castro per posar certa intranquil·litat a la graderia. Va ser un miratge, perquè només sis minuts més tard, el central Babin, ahir un amic per als blaugrana, va rebutjar a dins de l'àrea i Suárez, ara sense intermediari, va empalar una volea que va significar el 3-1. Abans del descans, Neymar va perdonar el quart. No ho faria el Barça a l'inici de la represa. Suárez va deixar el seu lloc a Alcácer i el valencià va enviar a la xarxa la primera oportunitat que va tenir, després que Messi recuperés una pilota a l'omnipresent, negativament parlant, Babin i li cedís amb amabilitat.



Sense Messi

Aleshores, Luis Enrique va decidir que l'argentí ja en tenia prou, just després que aquest llancés amb subtilesa una falta a la creueta. Va tornar a canviar la disposició del centre del camp i Neymar va prendre els galons. Va ser ell qui va assumir la responsabilitat en una falta més perfilada per a un esquerrà i va clavar l'esfèrica a l'escaire més allunyada de Cuéllar.

Els minuts anaven caient i Rakitic era qui més els fruïa, ja que el canvi de fitxes l'havia deixat en una posició de mitja punta que no se li recordava des que va abandonar el Sevilla. El croat, a més, va tenir la recompensa de fer el sisè, amb un fort xut des de l'interior de l'àrea després d'entrar per la banda dreta de l'atac. Assaig per a la remuntada contra un rival en retirada, que té d'altres batalles més importants com davant del Deportivo diumenge que ve, un partit que ha de gua-nyar si vol escapar de la zona de descens a Segona.