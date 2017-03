Jornet acaba els mundials amb un bronze en relleus

El ceretà Kilian Jornet va obtenir la medalla de bronze en la prova de relleus dels mundials d'esquí de muntanya, que es van acabar ahir a l'estació d'Alpago-Piancavallo (Itàlia).

Jornet, juntament amb els també catalans Oriol Cardona i Marc Pinsach i el basc Íñigo Martínez de Albornoz, va pujar al tercer graó del podi en una cursa dominada per la representació suïssa (formada per Iwan Arnold, Andreas Steindl, Werner Marti i Yannick Ecoeur), que va vèncer amb quatre segons de diferència sobre Itàlia i 24 respecte dels espanyols.

En la prova femenina, també hi ha hagut sort per a Espanya, ja que les catalanes Mireia Miró, Marta Garcia i Clàudia Galícia van aconseguir la medalla de plata, només superades per 59 segons pel gran favorit, l'equip francès, i davant de la formació italiana.

Aquesta és la tercera medalla de Kilian Jornet als mundials d'Alpago, una de cada color. Va ser plata divendres passat a la prova individual, darrere de Damiano Lenzi; or dimecres en el quilòmetre vertical, superant el mateix rival, i bronze ahir. D'aquesta manera, el ceretà ja acumula un total de tretze medalles en la història dels campionats: set d'or, dues de plata i quatre de bronze.

Pel que fa al medaller final de la competició, la delegació espanyola va finalitzar en quarta posició, amb tres ors, cinc plates i quatre bronzes. Només els amfitrions, amb 10 ors, Suïssa, amb vuit, i França, amb cinc, van quedar davant de l'equip estatal.