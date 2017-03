L'ICL vol sorprendre un rival pressionat

«Ja fa setmanes que no miro la classificació perquè ja sé com està i no m'aporta res positiu mirar-la. Prefereixo estar atent a com podem fer les coses bé i a com millorar». El posicionament d'Ibon Navarro és el que ha de tenir un equip que és cuer destacat de la lliga Endesa, que es troba a tres triomfs de la salvació i que només ha guanyat tres dels 21 partits disputats. L'ICL no es pot plantejar la ingent operació remuntada sense anar guanyant partit a partit i, malgrat que el primer és complicat, avui a la pista del MoraBanc Andorra, ha de creure que pot fer-ho. En els dos darrers enfrontaments al Principat, en lliga i Lliga Catalana, hi ha hagut victòria, i en el duel de lliga al Congost, es va deixar escapar l'èxit en els darrers instants.



Pas a pas

Incidint en el missatge ja apuntat la setmana passada, l'entrenador vitorià, que té tota la plantilla a punt, va recordar que «el rival també juga, però si fem les coses bé, tenim més possibilitats de guanyar. Cal incidir en el procés de fer-ho bé. Pensem que podem aconseguir-ho i tenim coses preparades que els poden dificultar, però ja veurem si surten».

Respecte dels partits disputats aquesta temporada, a la Lliga Catalana «ells tenien molta pressió perquè jugaven a casa i volien ser a la final, i van errar tirs clars al final. Ara no tenen tanta obligació de ser al play-off. Fa partits que perden, però a la pista de l'Obradoiro van fer-ho bé i van perdre com haurien pogut guanyar».

Navarro va incidir en la importància que tenen en l'equip de Peñarroya el base Albicy i el pivot Shermadini, sobretot aquest últim, a «qui no pot parar ni tan sols el Madrid, però ens equivocaríem si només ens fixem en ell, ens enfonsem en defensa i deixem l'altra gent sola». Va recordar que «han tingut lesions durant tota la temporada i Joan [Peñarroya] ha sabut moure molt bé les peces per tapar els forats. Ara, per exemple, els falta Nacho Martín, però aquí al Congost va saber combinar molt bé Shermadini i Stevic».

L'ICL va vèncer la temporada passada a Andorra, tot i que «era molt aviat a la lliga», i hi va plantar cara fa dos anys. Bons precedents.