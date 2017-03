Els Premis Neptú honoren els millors esportistes d'Igualada

El Teatre Municipal l'Ateneu d'Igualada serà l'escenari, demà diumenge, de la gala que anualment reconeix els millors esportistes d'Igualada, tant escolars com membres d'entitats i clubs, els denominats Premis Neptú.

La cerimònia es dividirà en dues parts. Primer de tot, a les 17 h, els protagonistes seran els escolars i, a continuació, a les 19 h, serà el torn dels esportistes d'entitats i clubs. La presentació serà a càrrec del periodista de Televisió de Catalunya Bernat Soler, i l'animació la posaran un espectacle de futbol freestyle i un de circ esportiu.

En l'edició de l'any passat, els Premis Neptú van distingir el palista Joan Masip (Club Ping Pong Igualada) i l'atleta Anna Noguera (Club Atlètic Igualada) com els millors esportistes individuals masculí i femení. En aquesta edició, els candidats a millor esportista masculí són l'atleta Jordi Yoshinori Matsuoka (CAI), el ciclista de BTT Ramon Figueras (Moto Club Igualada) i el palista Bernat Jaume (Esquaix Igualada). Pel que fa a les fèmines, les candidates són tres atletes, Èlia Pascual (Playas de Castellón), Níria Pascual (FC Barcelona) i, novament, Anna Noguera (CAI).

En esports d'equip, els candidats masculins són Ton Baliu (Igualada Hoquei Club), Òscar Pallarès (Unión Deportiva Montserrat) i Miquel Padrós (Club Bàsquet Igualada), i les femenines són Judit Lamolla (Club Bàsquet Igualada), Maria Díez (Gijón Hoquei Club) i Teresa Bernadas (Club Patín Alcorcón).

Hi haurà també guardons per reconèixer els millors esportistes col·lectius, els esportistes i equips amb millor projecció o l'entrenador més destacat. Finalment, es lliurarà també el premi al millor esdeveniment de l'any al Moto Club Igualada per la 6a Matinal 4x4 Ciutat d'Igualada i un reconeixement personal a un representant de l'espot igualadí per la seva trajectòria.

L'acte es podrà veure en streaming a través d'Internet, al web www.premisneptuigualada.cat.