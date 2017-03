Manresa inaugura de forma oficial el nou camp de beisbol

Tot i que fa deu mesos que els jugadors del Beisbol Club Manresa bategen i corren amunt i avall, avui al matí el camp s'ha inaugurat de forma oficial amb el partit de les seleccions de França i Catalunya sub-19. Però el camp no està llest del tot, encara queden unes quantes millores per fer com: la col·locació de l'herba i la terra batuda, unes banquetes definitives que garanteixin la total seguretat de les persones que hi estan assegudes, una tanca perimetral i una il·luminació més potent.

El cost total del camp ha pujat a uns 100.000€: procedents dels pressupostos participatius, de l'Ajuntament de Manresa i de la Diputació de Barcelona.