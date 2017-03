La Joviat perd el cara o creu final contra un rival directe

L'Escola Joviat no va poder sumar una victòria que hauria estat important a la pista d'un rival directe com és el Cornellà, i veu com cada vegada més s'apropa a la zona baixa de la categoria. De fet en aquests moments l'equip que entrena Gerard Barbé és dotzè amb vuit victòries, només dues més que el Castellbisbal, que és tercer per la cua.

El partit va començar amb un equip manresà espès en atac a qui costava molt trobar el ritme adequat. Un parcial de 9-3 a favor de les locals va començar a obrir les primeres escletxes.

El Cornellà jugava amb més agressivitat i dominava el rebot. Això feia que al descans guanyés amb certa comoditat (32-23). Un resultat capicua que no agradava gens a les manresanes. S'esperava una reacció de les manresanes i aquesta va arribar al tercer quart. L'equip va pressionar en defensa i en atac va començar a trobar bones posicions de tir. S'entrava als darrers 10 minuts amb un curt 41-40 a favor del Cornellà.

L'equip, però, no va poder culminar la reacció i mai va poder posar-se al davant. El final va decidir-se amb un cara o creu on l'encert local va ser determinant per acabar guanyant.