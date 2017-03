Manresa inaugura al Congost el nou camp de beisbol encara per acabar

Fa uns deu mesos que els jugadors del Beisbol Club Manresa bategen sense parar i esprinten de base a base. Però, per fi, el seu recinte situat a la zona esportiva del Congost es va inaugurar. L'estrena es va fer ahir al matí i hi van assistir una trentena de persones. L'acte va acabar amb un partit entre les seleccions catalana i francesa sub-19 (4-13).

En els tradicionals parlaments que comporta cada inauguració, el president del club, Carles Fernàndez, va fer saltar la llebre: «volem que Manresa sigui nomenada Ciutat del Beisbol Català el 2018», va etzibar. I l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, també va reafirmar la voluntat d'acollir aquest esdeveniment que permeti seguir rellançant el beisbol a la ciutat. «Segur que serem la capital del beisbol el 2018. I les persones que configuren el Beisbol Club Manresa sereu ambaixadors de la ciutat arreu de Catalunya».

Tot i l'alegria inicial, encara no hi ha res d'oficial. La Federació Catalana, l'Ajuntament i el club han de firmar un conveni, però hi ha una voluntat clara de les tres bandes. Entre el maig i el juny s'anunciarà si finalment Manresa agafa el testimoni de Viladecans.

Però no tot són flors i violes. Malgrat la inauguració, el camp no està llest. Si Manresa vol tenir encara més opcions de ser Ciutat del Beisbol el 2018, haurà de fer un seguit de millores. «És un espai privilegiat, esperem que en un futur pròxim pugui albergar activitats d'àmbit local, nacional i internacional, però encara fan falta unes millores perquè el camp estigui totalment adequat», va indicar Fernàndez.

Algunes de les millores pendents a l'estadi són: la col·locació de l'herba per tot el camp i la terra batuda, unes banquetes definitives que garanteixin la total seguretat de les persones que hi estan assegudes, una il·luminació més potent i l'ampliació de la graderia, entre d'altres.