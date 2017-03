El Manresa no troba el desllorigador en un igualat cara a cara amb el Vic

Un gol de l'osonenc Torné al minut 83 va deixar glaçat un Manresa que fins llavors no havia trobat la manera de desequilibrar el duel amb el Vic. Amb el 0 a 1, els d'Albert Garcia es van bolcar a l'atac, com no podia ser d'una altra manera, però en una acció de contraatac, el Vic va arrodonir el marcador quan ja es complia el temps de descompte situant un 0 a 2 exagerat al lluminós, tenint en compte els mèrits d'uns i altres.

Amb aquesta derrota, el Manresa suma sis partits consecutius sense guanyar (tres partits perduts i tres empatats) i es manté amb 21 punts, els mateixos que tenen l'Avià i el Masnou, tots tres a la cua de la classificació.

El partit d'aquest diumenge al Nou Estadi era vital per al Manresa, però també per al Vic. Això es va palpar des del primer moment sobre el terreny de joc, amb dos equips que buscaven el triomf amb moltes ganes. El joc era igualat, amb molta lluita al mig del camp, però amb poques arribades a les respectives porteries. Una de les comptades ocasions la va tenir el Manresa al minut 11; va ser una bona combinació entre Samy i Rebollo, amb una passada d'esperó d'aquest i un xut alt des de dins de l'àrea del davanter francès. Al minut 22, Riki va fer una centrada xut que es va enverinar, va posar problemes al porter del Vic Reig, que finalment va aconseguir enviar la pilota a córner. La primera arribada visitant amb un cert perill va ser un xut llunyà de Roca que va aturar Roman al minut 31. I abans del descans, Samy, amb la cama esquerra, va tornar a posar a prova Reig.

Amb el 0 a 0 inicial es va reprendre l'enfrontament. I ben bé a l'inici del segon temps, el migcampista del Vic Isma va perdonar el 0 a 1, en una intervenció de Roman. El joc era més viu. El Vic va tornar a avisar amb una rematada de Peque que Roman van desviar a córner (min 53); un minut després, ni Puigdesens ni Gil no van arribar, amb el cap, a una centrada de Peque.

Després d'aquestes dues bones oportunitats visitants, el Manresa també va tenir la seva per mitjà de Samy, que va presentar-se tot sol davant Reig; el francès va retallar dins de l'àrea, però el porter del Vic va treure-li la pilota. Riki i Brian ho van intentar tot seguit, encara que les seves rematades no van trobar porteria. A mesura que avançaven els minuts, semblava com si el Vic es conformés amb l'empat, tot i que sense renunciar en cap moment a l'atac. El jove Javi López va rematar una centrada de Gonzalo anticipant-se a Reig, però el seu cop de cap va anar a fora (min 67).

Tot això abans del primer gol del Vic, aconseguit per un Torné que es va trobar la pilota dins de l'àrea lliure de marca i va creuar la pilota sense que Roman pogués fer-hi res. Al descompte arribaria l'estocada final.