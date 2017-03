El Martorell Inovyn torna a vèncer amb molta solvència

El Martorell Inovyn va aconseguir una nova victòria a la seva pista, en aquesta ocasió davant l'Aracena Collblanc, al qual es va imposar per un resultat final de 89-59. Amb aquest triomf, els martorellencs s'asseguren la permanència a la lliga EBA a falta de set jornades per al final, un fet que era l'objectiu principal del club. A més, continuen colíders del grup C-A de la lliga EBA juntament amb el Flanigan Calvià, i ambdós tenen dues victòries de marge sobre els seus perseguidors, el Made In Menorca i el Salt.

Els jugadors dirigits per Adrià Alonso van sortir a la pista amb molta força i van clavar un parcial inicial de 12-0, que va obligar el tècnic rival a demanar temps mort per frenar l'alt nivell local. Aquesta aturada no va servir de res, ja que els locals continuaven corrent i pressionant, i això els va permetre ampliar la diferència fins als vint punts (28-8). En el segon quart es van viure moments d'intercanvi de cistelles, un fet que va afavorir els visitants, que es van situar a tretze a la mitja part de l'enfrontament (43-29).

En la segona meitat, els homes del Baix Llobregat Nord van sortir amb l'objectiu de sentenciar el matx com més aviat millor, i ho van aconseguir amb un parcial de 18-2 que els situava trenta punts per sobre al final del tercer quart (67-37). En els darrers deu minuts, el tècnic local va aprofitar per donar descans als seus homes més importants i minuts als menys habituals, sense veure perillar la victòria en cap moment. En la propera jornada, el Martorell Inovyn visitarà la complicada pista del Flanigan Calvià balear, en un duel entre els dos colíders que es posarà en marxa el proper diumenge 12 de març a partir de dos quarts d'una del migdia.