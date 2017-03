Pablo Becerril deixa de ser l'entrenador de l'Avià

Pablo Becerril ja no és l'entrenador de l'Avià. El tècnic barceloní va comunicar aquest diumenge la seva renúncia a la banqueta berguedana després de la derrota del seu equip, dissabte a casa, davant el Sant Joan de Montcada (2-3).

«Penso que és el millor per a l'equip. Ho hem provat tot i les coses no han sortit bé. A veure si ara ve un altre entrenador i troba una tecla diferent per canviar la dinàmica. Nosaltres hauríem de canviar massa coses i molts jugadors, i aquest no és el nostre estil. Per dignitat, pensem que el millor és donar pas a una altra persona», comentava ahir Becerril, que va afegir que «abans del partit amb el Sant Joan de Montcada vam demanar als jugadors si volien que el cos tècnic plegués, i, per unanimitat, van dir que no. Això sí, els vam dir que si es perdia, la nostra dimissió era irrevocable».

Pablo Becerril reconeix ara que que «l'aposta d'agafar l'Avià era arriscada, el que passa és que no comptàvem que hi hauria onze baixes respecte a la plantilla de la temporada anterior. Sabíem que fàcil no era, però, de tota manera, ho vam acceptar i ara no ho volem fer servir d'excusa. Tinc clar que a aquest equip el que li falta és guanyar dos partits seguits».

El ja extècnic de l'Avià venia d'entrenar al futbol base. Tot i això, «no hi ha tanta diferència entre un Divisió d'Honor i un Primera Catalana. A l'Avià li ha faltat guanyar els partits que ha merescut. Amb set o vuit punts estaríem en una situació ben diferent».