La Salle no aixeca el cap i ensopega contra un Beep Berga més intens

La Salle Manresa va encaixar una nova desfeta a la seva pista, en aquesta ocasió davant el cuer del grup 3 de Primera Catalana, el Beep Berga, que es va imposar per un resultat final de 58-69 en un matx entre dos equips de les nostres comarques. Aquesta és la quarta derrota consecutiva del conjunt manresà.

Al primer quart hi va haver igualtat entre les dues formacions, que s'anaven intercanviant cistelles de forma constant (15-14 al final). Al segon període els bagencs no van estar al seu millor nivell ni en atac (només van ser capaços d'anotar quatre punts) ni en defensa, i això ho va aprofitar l'equip berguedà per agafar set punts de marge a la mitja part de l'enfrontament (19-26).

A la segona meitat, els locals van intentar refer-se, però no els va sortir res. En canvi, uns visitants més intensos i encertats van aprofitar l'oportunitat i es van posar catorze punts per sobre al final del tercer quart (34-48). Als deu darrers minuts, La Salle va provar de tornar a entrar en el duel amb accions individuals i es va situar només tres punts per sota quan només faltaven dos minuts per al final. Però, els berguedans es van mostrar més sòlids i van sentenciar el duel des de la línia de tir lliure. En la propera jornada, els lasal·lians visitaran la pista del Sagrada Família, el dissabte a les 18 hores, mentre que el Berga rebrà el Vilatorrada en el duel de cuers (diumenge a les 17.45 h).