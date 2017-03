El Barça busca una remuntada mai vista a la Champions

Per ser memorable, la nit de demà al Camp Nou obliga a la gesta inèdita a la Lliga de Campions o en l'antiga Copa d'Europa. Fins ara, mai cap equip no ha aconseguit remuntar un 4-0 advers en un partit de tornada de la màxima competició continental. El PSG va caure eliminat al coliseu blaugrana en els quarts de final del 2013 tot i empatar (1-1), però havia cedit una altra igualada amb més gols a l'anada (2-2), i en la mateixa ronda del 2015 amb dos gols de Neymar a casa (2-0) que rematxaven l'1-3 de París. Ara es presenta amb un marcador molt més favorable fruit dels dos gols aconseguits per Ángel di María, el de Julian Drexler i el d'Edinson Cavani al Parc dels Prínceps.

El Barça, que fa 9 temporades seguides que arriba almenys als quarts de final de la Champions, té en el seu palmarès particular dues remuntades amb un 3-0 en contra. La primera va ser la temporada 1978-79, a la Recopa i davant de l'Anderlecht belga. Hansi Krankl, Heredia i Zuviría van aconseguir els gols catalans per arribar a uns llançaments de penals favorabes. La culminació de la gesta va arribar mesos més tard amb la victòria en la final de Basilea per 4-3 davant del Fortuna de Dusseldorf. L'altra nit màgica va ser la primavera del 1986, quan els tres gols de Pitxi Alonso van igualar la renda que portava el Goteborg suec; els penals van donar el pas a la final de Sevilla, on els llançaments des dels onze metres van ser nefastos per a l'equip de Terry Venables, ja que el porter de l'Steaua de Bucarest, Duckadam, els va aturar tots.

Quinze gols al Camp Nou

El Barça ha guanyat, amb Luis Enrique d'entrenador, els seus 14 últims partits al Camp Nou. Però aquesta vegada necessita golejar amb contundència. El balanç dels 3 partits a casa de la primera fase és de 15-0, una mitjana de cinc gols per partit que demà li donaria la classificació. De les 26 eliminatòries a Europa en les quals el Barça ha començat perdent a fora, n'ha superat 12. En el seu únic precedent amb 4-0 en contra, davant del Bayern de Munic el 2013, va acabar cedint per 7-0 en encaixar tres gols més al Camp Nou. Sí que ha remuntat un 3-0, en les dues ocasions abans esmentades i la temporada 1977-78 contra l'Ipswich Town anglès en la Copa de la UEFA. També va ser més eficaç als penals. De fet, de 6 tandes a Europa, el Barça n'ha guanyat 5, només va perdre la de la final de Sevilla.

Pel que fa al PSG, ha superat 12 de les 16 eliminatòries en les quals es va iniciar guanyant de local. En tres va dur un 4-0 al seu favor, i sempre es va acabar classificant.