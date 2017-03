Els culers de la Catalunya Central no perden l'esperança

El FC Barcelona afrontarà demà a les 20:45h un repte majúscul, possiblement un dels majors desafiaments de la seva història. El conjunt blaugrana haurà de remuntar un 4-0 en contra davant el PSG si vol ser als quarts de final de la Champions. Per fer-ho, haurà de signar la major remuntada de la història de la màxima competició continental. En tots els anys d'existència de l'anomenada Lliga de Campions, mai ningú ha pogut aixecar un resultat tan advers.

Tot i que els precedents són adversos, els culers no perden l'esperança. Després de la golejada al Celta, amb la recuperació del bon joc i les millors sensacions, l'afició blaugrana confia en els seus jugador i sobretot, en l'efectivitat del trident.

Regió7 ha pogut parlar amb els representants de les penyes blaugranes de la Catalunya Central i no perden l'esperança d'aconseguir el miracle.



Enquesta: creu que el barça aconseguirà remuntar contra el PSG?



Josep Gomariz: Penya Blaugrana de Sant Vicenç

«Mai no es perd la intenció de remuntar, però el PSG no és el Celta ni l´Sporting. És un gran equip, i crec que no passarem. No sóc pessimista, però toco de peus a terra. Si haguéssim fet algun gol a l´anada ho veuria possible, però un 4 a 0 és molt díficil de remuntar».

Ramon Burniol: Penya Blaugrana d'Avià

«Espero que sí, però personalment ho veig complicat. Veig que la gent està eufòrica i no se sap mai, podem passar. En la fase de grups hem marcat més de quatre gols a tots els equips al Camp Nou. Si ho vam fer amb ells, també ho podem aconseguir contra el PSG».

Joan Casals: Penya Blaugrana Guardiola de Berguedà

«Ho veig molt difícil, però en el futbol pot passar de tot. Tinc l´esperança que podem remuntar. Si el Barça juga com en el partit del Celta, podem fer-ho. Però també dependrà de la sort i que la pilota entri, perquè si fem moltes ocasions però no fem gol, serà difícil».

Ana Clavera: Penya Blaugrana de Manresa

«Sempre sóc optimista, però no deixa de ser molt difícil. Dependrà de la primera part i de Messi i Neymar. Parlant amb el cor, passarem, però el cap em diu que és molt difícil. El Barça s´ha caracteritzat per batre rècords i han de batre que mai ningú ha remuntat un 4 a 0».

Toni Valverde: Penya Blaugrana de Santpedor

«Ho veig complicat. Crec que tindrem aquells minuts que ho tindrem a tocar i somiarem, però no hi arribarem. L´esperança que tinc és que el PSG no té història a Europa i espero que això pugui pesar-li massa, tingui por de guanyar i al final aconseguim guanyar-lo».

Jordi Sendarrubias: Penya Blaugrana de Solsona i Comarca

«Ho veig complicat, però si algun equip ho pot fer, és el Barça. Després de l´anada, estava ben fotut. Però els últims partits m´han pujat els ànims. Tenim el trident, que és capaç de tot. Però si passen els minuts i no hem fet el primer gol, no ho aconseguirem».

Josep Noguera: Penya Blaugrana de Bagà

«És un partit difícil però no impossible i hem d´intentar fer-ho possible entre tots. Ho necessitarem tot. Bon joc, sort i que no ens facin cap gol. Tenim jugadors per aconseguir-ho i últimament se´ls veu amb ganes. Passi el que passi, aniré a animar al Camp Nou».

Isabel Martínez: Penya Blaugrana de Sant Fruitós de Bages

«Sóc optimista i crec que passarem. I si no passem, no m´ho prendria malament si veig que ho hem intentat. No sempre es pot gua-nyar, ja que els altres també ho volen. Els últims partits han mostrat bones sensacions i crec que, si no acabem passant, serà per poc».