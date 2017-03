Picada d'ull de Montserrat als culers incrèduls

La remuntada que va aconseguir el Barça anit en un partit apoteòsic deixa avui al matí mostres d'humor com la que es pot veure al perfil de Twitter del Parc Natural de Montserrat. L'entitat demana, en to irònic, que tots els seguidors blaugrana que van prometre pujar a Montserrat si l'equip de Luis Enrique aconseguia la històrica remuntada que no hi vagin el mateix dia. El missatge s'acompanya d'uns ciris blaus i granes.





Tots els que vàreu prometre pujar a #Montserrat si hi havia #Remuntada si us plau no vingueu el mateix dia! pic.twitter.com/09ENtieVyc „ PN Montserrat (@PNMontserrat) 8 de marzo de 2017