Xavi Díaz és el nou tècnic de l'Avià i relleva Pablo Becerril, que ha fitxat pel Martorell

L'Avià, equip de Primera Catalana, ja té nou entrenador. Es tracta del sallentí Xavi Díaz, fins arasegon tècnic dels avianesos al costat de Pablo Becerril, que va dimitir del càrrec diumenge pels mals resultats i que ha fitxat pel Martorell de Segona Catalana.



Díaz ha mostrat la seva il·lusió pel nou càrrec. Ha comentat a Regió7 que «cada partit serà una final, però si revertim el tema mental, tenim possibilitats de permanència. Al començament de temporada es deia que farien falta 42 o 43 punts per salvar-se, però ara sembla que amb 36 o 37 n'hi pot haver prou. L'equip s'ha malacostumat a perdre i això ho hem de canviar, i el normal ha de ser sumar punts. Ens hem de fer forts a casa i obtenir algun punt a fora».



L'Avià va proposar diumenge a Xavi Díaz, un cop es va saber la dimissió de Becerril, que es fes càr-rec de l'equip: «d'entrada vaig pensar a no agafar-ho. Sé que han parlat amb altres tècnics, però el fet que alguns jugadors de pes sembla que estaven interessats que jo continués, dimarts em vaig decidir». Xavi Díaz, que va ser jugador del Manresa, entre altres clubs, ha entrenat l'equip de base del Gimnàstic (4 temporades) i del mateix Manresa (1 temporada). L'Avià serà el primer equip sènior que entrena, i no descarta poder fer algun reforç «si és per millorar la plantilla que tenim ara». Ara mateix, l'Avià és cuer del grup 1 de Primera Catalana, amb 21 punts, els mateixos que té el Manresa, que és penúltim, i el Masnou, antepenúltim. Dissabte, els berguedans visiten un rival directe com és el Sant Cugat (18 h), que té tres punts més (24).



D'altra banda, Pablo Becerril, fins diumenge tècnic de l'Avià, prendrà el relleu de Pedro Sáez després del partit decisiu per la permanència de diumenge davant el Gornal al grup 3 de Segona Catalana. D'Irisarri a Becerril passant per Pedro Sáez. L'equip del baix Nord haurà tingut tres entrenadors en menys de tres setmanes. Becerril arriba sota l'aval del coordinador general Àlex Guixà, amb qui havia coincidit en una etapa anterior a Sabadell.