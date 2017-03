«En el campionat d'Espanya júnior l'objectiu principal és pujar al podi»

Clàudia Salgado, una sabadellenca resident a Moià de 16 anys que cursa un cicle formatiu a l´INS Moianès, és una de les joves talents del judo. Només fa dues temporades que competeix, però en aquest temps ja ha aconseguit resultats tan destacables com ara la victòria al campionat de Catalunya júnior en -78 kg i també en la fase sector de la mateixa categoria. Aquest cap de setmana disputarà l´estatal a Pinto (Madrid).

P Quan et vas iniciar en el judo?

R El vaig descobrir quan tenia set anys, ja que unes amigues feien judo i jo també vaig decidir provar-ho. Quan vaig conèixer del tot la modalitat, m´hi vaig enganxar.



P Ho compaginaves amb algun altre esport?

R Sí, des de ben petita feia patinatge, però no m´acabava de fer el pes, i quan em vaig iniciar en el judo ho vaig deixar.

P Vas començar a Cambrils, però allà només t´entrenaves...

R Sí, en aquella època preferia no prendre part en competicions, i m´entrenava dos dies la setmana en sessions d´una hora i mitja.

P I fa dos anys vas fitxar pel Judo Moià. Què et va empènyer a fer aquest pas?

R Principalment va ser per motius familiars, ja que el meu pare va trobar feina a Moià i ens vam traslladar a viure allà.

P I des del primer dia a Moià ja vas dir que volies competir...

R El meu tècnic, David Roca, m´ho va proposar, i llavors sí que em va fer il·lusió fer el pas.

P I aquest fet va canviar la teva rutina d´entrenaments?

R Sí, ara m´entreno quatre dies en sessions d´una hora i mitja, però abans també vaig al gimnàs a treballar aspectes físics.

P Quines diferències hi ha entre el club de Cambrils i el de Moià?

R Aquí a Moià treballem més les tècniques i les perfeccionem. A més, és un club més familiar.

P Quins objectius tenies per a aquest curs?

R L´estiu passat no em vaig entrenar gaire, ja que vaig haver d´ajudar el meu pare en el seu bar de Peníscola. Tot i això, em vaig proposar fer un pas més i intentar arribar a les finals dels campionats de Catalunya.

P En el català cadet vas ser segona, i després et vas endur el campionat júnior, sent cadet de tercer any. T´ho esperaves?

R Una mica sí, perquè la noia que em va derrotar a la final de cadets no va donar el pes i la resta de rivals eren les mateixes, així que sabia que si feia les coses bé, podria endur-me el títol, i així va ser.

P I en la fase sector també vas ser la millor, tot i que el primer combat va ser accidentat...

R Sí, la meva rival em va estrangular, i quan em vaig aixecar no sabia ni on era. Tot i això, em vaig recuperar i la vaig poder superar. A la final ens vam tornar a trobar i vaig sortir amb molta ràbia, i això em va ajudar a guanyar-la.

P I, tot i la teva joventut, ja has debutat en un català sènior, i ho has fet amb un tercer lloc...

R Bé, érem cinc participants, però tot i això no m´esperava guanyar un combat i pujar al podi.

P Aquest cap de setmana tens l´estatal júnior a Pinto (Madrid). T´has posat algun repte?

R L´objectiu principal és pujar al podi i millorar d´aquesta manera el resultat de l´any passat, quan vaig perdre a la primera ronda.

P En aquest esport, l´alimentació és molt important de cara a obtenir el pes adequat. El club us fa algun pla o és el judoka qui ho ha de controlar?

R En el meu cas, m´ho he de controlar jo, especialment en les competicions júniors i sèniors.

P T´has perdut mai algun campionat per culpa del pes?

R Sí, una Copa d´Espanya júnior a València. Em vaig passar 300 grams i no em van deixar competir, va ser molt dur.

P Quins són els teus punts forts i dèbils en el judo?

R Els meus punts forts són l´alçada, la força i la rapidesa a l´hora d´executar les diferents tècniques. En canvi, el que em costa més és esquivar les claus i contraatacar les rivals.