Carles Rexach farà una xerrada demà a Monistrol de Calders

L'exjugador i exentrenador del FC Barcelona Carles Rexach serà demà a la tarda convidat d'honor en un acte de l'AE Monistrolenca durant el qual es presentarà la que serà la nova samarreta per a la lliga 2017-18 de l'equip, que milita al grup 1r de Quarta Catalana.



Es presentaran 5 samarretes, de les quals caldrà elegir-ne una. En les votacions hi participaran només els socis, que s'hauran de registrar abans d'un acte que començarà a les 16 hores a la Sala Petita. La cloenda de la trobada és una xocolatada, oberta a tothom. Les persones que es vulguin fer sòcies del club poden fer-ho per WhatsApp al 638 28 74 82.