El CE Manresa celebra avui la seva assemblea

El Centre d'Esports Manresa té aquest divendres, a partir de les 19 hores (19.30 pel que fa a segona convocatòria), la seva assemblea ordinària de socis. Tindrà lloc a la sala polivalent que el Manresa té a les instal·lacions municipals del Nou Estadi del Congost. Serà una ocasió en la qual el president del club, José Luis Correa, faci un resum de les activitats i situació en general del CE Manresa. S'ha de recordar que el primer equip es troba en zona de descens, en els darrers llocs del grup 1 en la categoria de la Primera Catalana.





Convocatòria d'eleccions



Un dels punts més destacats que hi ha en l'ordre del dia d'avui és la proclamació i convocatòria de les eleccions a la junta directiva. Avui s'ha de procedir a l'elecció del que és la junta electoral i establir tot el calendari del procés. La previsió és que Correa es torni a presentar a la presidència.



Els altres punts que hi haurà en l'ordre del dia són: la lectura, i si escau, aprovació d'acta del que va ser l'assemblea anterior; es farà el resum de comptes de l'exercici 2016; es presentarà pressupost per al 2017; es farà l'anàlisi del que és l'actualitat del club; i es clourà amb assumptes sobrevinguts.



El CE Manresa recorda que, per tenir veu i vot en l'assemblea, cal tenir condició de soci numerari i estar al corrent del pagament de la quota anual. Es recorda que es pot fer efectiva cada dia laborable, de dilluns a divendres (de les 19 a les 21 hores), a les oficines del club al Congost; o els dies de partit, en aquest cas a la taquilla d'entrada del Nou Estadi.