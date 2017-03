Ney, més a prop de ser el nou rei

S i un jugador va sortir reforçat dimecres de l'espectacular remuntada del Barça davant del París Saint-Germain va ser Neymar. El brasiler va carregar-se literalment l'equip a l'esquena i va catapultar-lo al miracle. Va provocar el penal del tercer gol i, quan tot estava perdut, va prendre la responsabilitat de llançar la falta del quart, el penal del cinquè i va fer la centrada, amb la cama esquer-ra, que va finalitzar amb l'anotació de Sergi Roberto. L'exdavanter del Santos ja havia pres aquestes iniciatives en altres oportunitats. Només fa falta recordar els dos mesos de la temporada passada en què Messi va estar lesionat. La novetat, dimecres, va ser que la va assumir amb el millor jugador de l'equip i líder indiscutible damunt del camp. I aquest ho va acceptar amb la màxima naturalitat, sense escarafalls, ni males cares. Dimecres, per tant, pot ser el dia en què Ney hagi confirmat a tothom que serà el nou rei.



El més actiu



Una de les obsessions del periodisme futbolístic és la de comparar jugadors i determinar quin és millor. És un objectiu difícil d'aconseguir, ja que en els partits hi ha moltes variables i és complicat comparar futbolistes segons les èpoques i la posició damunt del terreny de joc. Per això, algunes de les moltes pàgines webs i aplicacions a les quals es pot accedir a través d'Internet i que molts aficionats porten al mòbil per assabentar-se dels resultats, han ideat una mena de rànquings. En aquests, a partir d'una sèrie de dades de totes les accions dels partits, i d'un algoritme, s'arriba a una xifra que determina quin jugador és més complet o ho ha fet millor en determinat partit o competició.



Tres de les més conegudes i de més qualitat són SofaScores (que també abasta altres esports), WhoScored? (especialitzada en estadístiques) i SoccerCenter (que combina a la perfecció la immediatesa del resultat i les dades). Totes tres elaboren uns rànquings seguint els seus propis paràmetres i, tant en la lliga com en la Champions, Messi i Neymar es reparteixen la primera posició. Són, per tant, els més decisius i els que tenen una influència més directa en els resultats.

Sense fer tants gols



El millor del cas, i que determina el protagonisme creixent del jugador brasiler, és que aquesta temporada no ha fet tants gols com Messi. L'argentí en té 39 en totes les competicions i Neymar, només 14. El fet que la xifra del rànquing sigui semblant significa que aquest ho compensa amb altres conceptes.



Aquestes dades es corresponen amb l'evolució que s'ha vist en Neymar les darreres setmanes. El seu principi de temporada va ser fluix, segurament a causa de la seva participació als Jocs Olímpics, que li va provocar la conseqüent baixada de to físic. Durant alguns partits, fins i tot Messi li deixava tirar penals perquè agafés confiança. Ja en el partit de París va ser un dels pocs que es va salvar (juntament amb Ter Stegen) i en els tres darrers partits de lliga, sobretot al Calderón i amb el seu golàs a casa contra el Celta, ha lluït amb llum pròpia.



Neymar, que va renovar fa pocs mesos, fa quatre anys que és a can Barça i ha sabut créixer i millorar a l'ombra del rei. Quan poleixi certs detalls, com deixar anar la pilota a temps o algunes sortides de to, ell serà el nou monarca. Dimecres ho va deixar clar.