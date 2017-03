'Baby boom' pel pont de la Puríssima

L'investigador Jesús Montesinos no coneix cap altre estudi a l'estat semblant al seu, tot i que sí que en recorda «un als Estats Units durant la gran apagada del 1965. S'havia dit que hi havia hagut més naixements però va ser al contrari, perquè en plena Guerra Freda, si et quedes sense llum a casa t'espantes més que no pas et poses content». També parla del coneixement popular i de l'anomenat Efecte Nadal. «Abans, com que la gent es reunia sobretot per festes, era més fàcil que hi hagués més naixements el setembre». Finalment, els parts en nit de lluna plena no tenen cap altre misteri que «el fet que les comadrones que anaven a atendre a cases d'un entorn rural, es movien amb més facilitat i seguretat en nits de més claror».