Correa aporta 120.000 euros al Manresa i confirma que es presenta a la reelecció

José Luis Correa i la seva junta directiva han decidit fer el pas i es presentaran per continuar davant del CE Manresa. Si a final de mes no hi ha cap altra candidatura, ell i el seu equip seran confirmats per un nou període. En l'assemblea de socis d'ahir també es va saber que Correa ha pujat la seva aportació al Manresa dels 86.000 euros del 2016 als 120.000 que contempla el pressupost del 2017,



L'any passat es va tancar amb un superàvit de 38.000 euros amb un pressupost que era de 328.000, que puja el 2017 fins a 375.000, dels quals 120.000 arribaran per al patrocini exterior del president. Pel que fa a les partides que tenen més gruix són les de 120.000 per al primer equip, la de 80.000 que va destinada als entrenadors del futbol base i els 43.000 euros que costaran els arbitratges.



Correa va afirmar que la junta havia decidit continuar, «tot i que molts esforços tenim clar que no han estat recompensats. Però no desistim i volem portar el club a un nivell més alt, també pel que fa als equips de base», i que volen fer una professionalització a l'entitat. «Hi ha persones que han declarat estimar molt el Manresa però que han estat egoistes». I en relació amb l'Ajuntament va declarar que «hi ha coses que no entenem». Socis assistents van insistir a tenir uns lavabos i l'entorn del Nou Estadi molt més dignes que en l'actualitat. Es va informar també que el Centre d'Esports Manresa reactivarà la seva fundació.