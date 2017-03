El Manresa i l'Avià busquen fora de casa punts que els treguin de la zona de descens

El CE Manresa i la UE Avià han de sortir avui a totes en els partits que disputen de visitants. No tenen cap altre remei, són els cuers a la Primera Catalana (en el grup 1), igualats amb el Masnou i amb 21 punts. Els manresans se les hauran amb el Farners (32), i l'Avià es desplaça al terreny de joc del Sant Cugat (24), un adversari situat en una zona més propera en la classificació.



Per a l'Avià, el partit d'avui amb el Sant Cugat (18 hores) serà d'una estrena tècnica: Xavi Díaz, fins ara segon entrenador, agafa el relleu de Pablo Becerril, que va deixar el càrrec i ha fitxat pel Martorell. A la banqueta, Díaz tindrà el suport d'Iván López i Isma Ballesteros. El nou entrenador de l'Avià diu que «la qüestió anímica és important. Som un equip que, durant tota la temporada, ha estat competitiu però s'ha de creure de veritat que pot guanyar. El Sant Cugat no ens ho posarà fàcil, és un rival directe. Sortirem a vèncer però un empat pot ser un bon resultat, ja que ells no sumarien 3 punts». L'Avià és un dels reis de l'empat del grup, ja que ha aconseguit 12 igualades en els 23 partits, per 3 victòries i un total de 8 derrotes. Té dues baixes, les de Torres i Vilalta.



Per la seva banda, l'entrenador Albert Garcia espera la reacció del Manresa, avui a Santa Coloma de Farners (16 hores). Garcia opina que «tot i la derrota amb el Vic ens cal ser optimistes, mirar endavant. El Farners és un equip complicat al qual conec bé, juga sense cap pressió i és imprevisible. Pel que fa a nosaltres, hem de jugar sense la pressió de la por a perdre, hi ha jugadors massa tensionats, ens fa falta un punt de tranquil·litat. Ens costa molt fer gols, i hi treballem per esmenar-ho».



Pel que fa al CF Igualada (25), que és el quart per la cua al grup 2, juga diumenge a les 17 hores al camp del Lleida B, vuitè amb tan sols quatre punts més (29).