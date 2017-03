L'Igualada Calaf Grup queda a un pas de la remuntada però el Viareggio no s'enfonsa

L'Igualada Calaf Grup va empatar a casa davant el Viareggio italià en la tornada dels quarts de final de la Copa CERS (4-4). D'aquesta manera, els igualadins es van quedar fora de la final a quatre de la competició, ja que en el matx d'anada a terres italianes van perdre per un resultat final de 4-1. Tot i així, els anoiencs van fer un gran partit (no es van rendir en cap moment del matx) davant un dels conjunts més importants del campionat italià i van tenir algun moment en el qual van poder somiar en la remuntada.

Els locals van saltar a la pista amb la intenció de fer una gran remuntada davant la seva afició, que va omplir fins dalt el pavelló de Les Comes. El conjunt dirigit per Ferran López va anar per feina i al minut 4 ja va fer el primer gol, obra de Met Molas, que va aprofitar el rebot d'una falta directa xutada per Sergi Vives. Però l'alegria va durar poc als catalans, ja que Xavi Costa va establir l'empat cinc minuts després. Tot seguit, el matx es va anar escalfant, i al minut 14 Emmanuel Garcia va tornar a avançar l'Igualada quan va transformar una falta directa. Amb el 2-1 es va arribar a la mitja part de l'enfrontament i encara amb les esperances intactes.

A la segona meitat, els jugadors anoiencs van tornar a fer una bona sortida, i en el primer minut van ampliar distàncies en l'electrònic amb una nova falta directa d'Emmanuel Garcia. En aquell moment, els igualadins només necessitaven un gol per forçar la pròrroga, i el públic s'ho va començar a creure. Els nois italians no estaven fent un bon partit i fins llavors havien disposat de poques ocasions. Però en el minut 38 el reusenc Xavi Rubió va fer el 3-2 després d'una acció arbitral polèmica i molt protestada pels locals. Un minut més tard, Mirko Bertolucci va empatar i va tornar a posar les coses molt complicades als locals. Per acabar-ho d'adobar, Rubió va avançar el seu equip quan faltaven set minuts per al final. Semblava que l'Igualada també perdria el duel de tornada, però Roger Bars, el millor jugador del conjunt anoienc, va demostrar orgull i va transformar un penal al darrer minut per establir l'empat a quatre amb el qual es va acabar el partit.

Ferran López: «no ha pogut ser»

Després del partit, el tècnic de l'Igualada Calaf Grup, Ferran López, va reconèixer que el seu equip havia quedat «tocat, perquè s'ha lluitat moltíssim i al final no ha pogut ser». López va explicar que «no vull excusar-me amb l'acció arbitral, però sí que és cert que no han sabut veure que els italians han tirat d'ofici per provocar les faltes davant del 3-1».